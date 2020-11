Le joueur de tennis espagnol Rafa Nadal a résolu ce mercredi avec retour (4-6, 7-6 (7), 6-4) ses débuts exigeants au 1000 Masters de Paris, où son compatriote Feliciano López l’a mis sur les cordes, au retour des Baléares sur les pistes et dans la capitale française après avoir remporté Roland Garros.

Celui de Manacor savait déjà ce qui l’attendait. Ce n’était pas n’importe quel deuxième tour. C’était un début de tournoi qu’il n’a jamais gagné, en la condition qu’il aime le moins est un terrain dur ‘indoor’, Sans audience en raison de la pandémie de coronavirus, près d’un mois après son dernier match – à terre – et avant un coup de poing et une vieille connaissance.

Lentement mais sûrement, Nadal a su donner à son jeu le temps de s’adapter à la situation, même si elle tournait «in extremis», lors de la mort subite du deuxième set. Dans la troisième, Feliciano a couru et n’a pas abandonné, mais Nadal a fait de lui sa 1000 victime, le nombre de victoires ATP qu’il a célébré ce mercredi. Le numéro deux mondial se mesurera en huitièmes de finale avec l’Australien Jordan Thompson.

Les retrouvailles des compatriotes, dans leur 14e duel, ont eu lieu cinq ans après le dernier chapitre, et Feliciano a montré la confiance d’avoir déjà joué et remporté un premier tour. C’est ainsi que s’est déroulé le premier set, en particulier avec une «pause» de premier ordre qui valait son pesant d’or. Nadal a payé pour ce démarrage raté et n’a pas généré de problèmes excessifs pour le reste, Feli se fermant en blanc.

Le service était la bouée de sauvetage de Toledo et il a continué à être dans le deuxième set, mais Nadal était déjà autour de la réponse. L’Espagnol, avec beaucoup d’erreur et un 0 sur 5 en balles de break, a pardonné à son rival et a dû le jouer au tie-break. Là, un 4-3 et servir pour le manacorí était le point qui a fait pencher la partie du côté de Nadal, forçant ainsi un troisième set difficile pour Feliciano.

Le 13 fois champion de Roland Garros avait déjà changé de puce, J’étais déjà au travail. Le reste du premier service a été subi par son compatriote, qui n’avait plus d’arme infaillible. Nadal s’est cassé et a fait un pas de géant, malgré le fait que Feliciano ait voulu réagir immédiatement et l’a combattu. Nadal a sauvé deux balles “break” et a économisé ses revenus pour résoudre un piège à Paris.

Après sa victoire, l’ATP a reconnu sur la piste son 1 000e triomphe sur le Circuit, ce que seul le Suisse Roger Federer (1242) se vante de joueurs de tennis actuellement actifs. L’Américain Jimmy Connors (1274) et le Tchèque Ivan Lendl (1068) ont également atteint ce chiffre de reconda.

Le jour a quitté la victoire espagnole de Alejandro Davidovich, qui a battu le Français Benjamin Bonzi 6-4, 6-4, avec une grande réaction dans le deuxième set pour ne pas prolonger le jeu. L’homme de Malaga affrontera l’Argentin Diego Schwartzman, le mieux placé pour remporter le dernier billet pour la finale de l’ATP.