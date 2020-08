Naomi Osaka participera aux demi-finales de l’Open de l’Ouest et du Sud après avoir annulé sa décision de se retirer du tournoi pour protester contre l’injustice raciale et la brutalité policière.

La double championne du Grand Chelem a annoncé mercredi qu’elle ne ferait pas face à Elise Mertens au milieu des manifestations nationales aux États-Unis pour le meurtre de Jacob Blake. Blake a été abattu sept fois dans le dos par la police à Kenosha, dans le Wisconsin, et l’incident a provoqué des boycotts dans les principales ligues sportives aux États-Unis.

L’ancienne n ° 1 mondiale Osaka a déclaré dans un communiqué sur Twitter qu’elle se retirait du tournoi de New York pour “entamer une conversation dans un sport à majorité blanche”. Maintenant, cependant, l’affrontement des quatre derniers avec Mertens aura lieu un jour plus tard que prévu, après que les organisateurs de l’événement ont accepté de suspendre tous les matchs de jeudi.

“Comme vous le savez, je me suis retirée du tournoi hier pour soutenir l’injustice raciale et la poursuite des violences policières”, a-t-elle déclaré dans un communiqué remis au Guardian. «J’étais (et je suis) prêt et prêt à concéder le match à mon adversaire.

“Cependant, après mon annonce et de longues consultations avec la WTA et l’USTA, j’ai accepté à leur demande de jouer vendredi. Ils ont proposé de reporter tous les matches à vendredi et dans mon esprit cela apporte plus d’attention au mouvement. Je tiens à remercier la WTA et le tournoi pour leur soutien. “

Des discussions sont en cours pour reprendre les séries éliminatoires de la NBA après l’annulation des matchs de mercredi, tandis que les matchs de la MLB et de la MLS ont également été reportés. D’autres matchs de la MLB ont été annulés jeudi et la LNH a vu ses deux matchs éliminatoires programmés interrompus par des protestations de joueurs.