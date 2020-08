Après les récentes manifestations de Black Lives Matter, la question de l’injustice raciale et de la brutalité policière est revenue au premier plan dans le monde du sport et du tennis. L’ancienne n ° 1 mondiale du tennis Naomi Osaka a annoncé qu’elle ne participerait pas à sa demi-finale prévue jeudi contre Elise Martens à l’Open de l’Ouest et du Sud pour protester contre la question de l’injustice raciale et de la brutalité policière.

Cela fait suite à la fusillade policière de Jacob Blake dans le Wisconsin, qui a conduit de nombreux athlètes de tous les sports à prendre position et à protester contre le problème.

Naomi Osaka ne jouera pas en demi-finale jeudi pour protester contre le tir de Jacob Blake

Osaka a été l’un des nombreux joueurs qui ont été très vocaux lors des récentes manifestations de Black Lives Matter aux États-Unis, à la suite de la mort de George Floyd.

Dans une déclaration sur Twitter, Osaka a déclaré: « En tant que femme noire, j’ai le sentiment qu’il y a des questions beaucoup plus importantes à portée de main qui nécessitent une attention immédiate, plutôt que de me regarder jouer au tennis. Je ne m’attends pas à ce que quelque chose de radical se produise avec moi non jouer, mais si je peux lancer une conversation dans un sport à majorité blanche, je considère que c’est un pas dans la bonne direction.

Regarder la poursuite du génocide des Noirs aux mains de la police me rend honnêtement mal au ventre. Je suis épuisé d’avoir un nouveau hashtag tous les quelques jours et je suis extrêmement fatigué d’avoir cette même conversation encore et encore.

Quand cela sera-t-il jamais suffisant? »La déclaration d’Osaka a reçu beaucoup de soutien de la part d’autres joueurs, dont Billie Jean King.

pic.twitter.com/miKzgSdGxY – NaomiOsaka 大 坂 な お み (@naomiosaka) 27 août 2020

Un geste courageux et percutant de @naomiosaka, en soutien au mouvement de protestation qui traverse le monde du sport. Elle devait jouer en demi-finale demain. Les athlètes qui utilisent les plates-formes pour de bons ont tellement de sens. Ne restez pas silencieux. # BlackLivesMatter https://t.co/Tro3SlRXT8 – Billie Jean King (@BillieJeanKing) 27 août 2020

Plus tard mercredi, une déclaration conjointe a été publiée par l’ATP, la WTA et l’USTA selon laquelle le tournoi interromprait le jeu jeudi.

« En tant que sport, le tennis prend collectivement une position contre l’inégalité raciale et l’injustice sociale qui une fois de plus a été mise au premier plan aux États-Unis. L’USTA, l’ATP Tour et la WTA ont décidé de reconnaître ce moment en interrompant le tournoi. jouez au Western & Southern Open le jeudi 27 août.

Le jeu reprendra le vendredi 28 août. « Il y a eu également des reports de matchs dans la ligue de basket-ball NBA et la ligue de baseball MLB. On ne sait pas pour l’instant si Naomi Osaka disputera son match de demi-finale vendredi à la reprise du tournoi. .