Naomi osaka n’a pas pu apparaître dans le match pour le titre du tournoi de Cincinnati. La joueuse de tennis japonaise a été obligée de partir avant de se rendre sur le court en raison d’un problème aux ischio-jambiers, une blessure qu’elle dit avoir traînée depuis le début du tournoi. Néanmoins, Naomi a été confrontée aux questions des journalistes lors d’une conférence de presse. Là, il en a profité pour évoquer certaines conditions de la bulle, l’état de la blessure et ce qui est positif après une semaine où il a été le protagoniste de presque toutes les couvertures possibles.

– Quand cette blessure a-t-elle commencé et comment vous êtes-vous senti: «J’ai senti mes ischio-jambiers juste après mon premier match. Habituellement, c’est parce que je suis juste fatigué, je l’ai pris comme normal parce que je n’avais pas joué de match officiel depuis cinq ou six mois. Spécial dans un très long match de service que j’ai eu dans le deuxième set. À partir de ce moment, la situation a empiré. Dans le tie-break, je l’ai ressenti à nouveau, une douleur encore plus forte. sans doutes ».

– Différences de récupération: « Il n’y a qu’une chose qui est un peu malheureuse, c’est de ne pas pouvoir prendre de bains de glace. Je prends généralement ces bains après chaque match, donc je dois absolument m’y adapter. Je ne peux pas en dire plus car nous devons tous composer avec. ces circonstances, et je comprends que ce n’est pas hygiénique à cause du COVID, mais c’est un petit déficit pour moi. «

– Fatigue générale et comment récupérer pour l’US Open: « Je pense que tout le monde vous présentez un risque élevé de blessure ou peut-être d’avoir une blessure mineure en ce moment. Tous les joueurs qui ont joué à Cincinnati sont super fatigués. Oui, j’ai eu la malchance de devoir abandonner, mais de toute façon je dois penser que personne n’est à 100% en ce moment. En ce qui concerne l’US Open, je suis un peu stressé, mais en même temps je me convainque que la décision de venir ici a été prise par moi, que je devrais être content de jouer. Vous ne voulez jamais perdre au premier tour, je ne veux même pas y penser, mais je sais que c’est une possibilité. Je pense juste à faire de mon mieux. «

– La vie dans la bulle: « Dans mon cas, étant dans la bulle, je passe beaucoup plus de temps Instagram ou Twitter parce que je ne peux vraiment rien faire d’autre. Et c’est un peu dangereux, puisque vous voyez des commentaires et ainsi de suite, mais j’ai néanmoins l’impression que ces commentaires ne m’affectent plus autant. Toute la quarantaine et le fait que j’essaie de grandir en tant que personne m’ont aidé avant que je n’arrive dans la bulle, sans aucun doute. J’essaie de tirer le meilleur parti de cette situation. «

– Ce que Naomi a appris sur elle cette semaine: «Ma plus grande préoccupation, ce sont les gens autour de moi. Chaque fois que je prends une décision, je pense à l’effort que mon équipe déploie, je ne veux pas affecter qui que ce soit de manière négative. Cependant, après avoir pris la décision, tout le monde m’a soutenu. Donc je suppose que ce que j’ai appris sur moi cette semaine, c’est que Je dois faire confiance aux gens qui est avec moi et je ne devrais pas m’inquiéter des choses qui échappent à mon contrôle. »