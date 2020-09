Cela ne faisait-il que deux ans que Naomi Osaka remportait l’US Open 2018 et se dissolvait en larmes, accablée, comme elle l’était, par le chaos et l’occasion? Samedi, deux ans de plus mais incommensurablement mieux placée pour faire face à la renommée qu’elle a acquise, Osaka a battu Victoria Azarenka 1-6, 6-3, -6-3 pour remporter le titre féminin 2020. Ce fut un match étrange pour terminer ce tournoi des plus insolites. Mais, finalement, le joueur le plus jeune et le meilleur a gagné. Et ce faisant, elle s’est imposée comme l’avenir de la WTA.

Alors que le tennis masculin savoure les trois grands – Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic – mais se demande ce que l’enfer réserve l’avenir et qui diable comblera ce vide canyonesque lorsqu’ils prendront leur retraite, la WTA n’a pas un tel problème. En remportant samedi, Osaka remporte son troisième titre majeur et elle n’a encore que 22 ans (les quatre autres joueurs actifs avec trois majors ou plus ont chacun une trentaine d’années). Osaka est un joueur dynamique et athlétique. Elle est toujours un travail en cours. Et les signes extérieurs de célébrités qu’elle a admis trouver parfois confinés lui conviennent beaucoup mieux ces jours-ci.

Il y a à peine deux semaines, Osaka a annoncé qu’elle ne jouerait pas sa demi-finale dans un événement de mise au point, préférant ne pas se distraire des manifestations de Black Lives Matter et de l’indignation suscitée par la mort de Jacob Blake. Tout l’écosystème du tennis s’est brouillé en réponse à elle, et tous les matchs ont été annulés ce jour-là. Telle est l’autorité morale et la devise d’Osaka ces jours-ci.

À l’US Open, elle a annoncé qu’elle porterait un masque orné d’une victime de brutalité policière pour chacun de ses sept matches. Cette démonstration d’activisme a été notée à juste titre. Moins remarqué: elle prévoyait de rester pendant 7 matchs, une démonstration suprême de confiance en soi.

Elle a gardé sa garde-robe en remportant ses six premiers matchs avec un jeu allant d’extraordinaire à assez bon pour progresser. Le septième match de samedi était définitivement le dernier. Après avoir pris le court avec un masque de «Tamir Rice», Osaka a perdu le premier set, 6-1, dans à peu près le temps qu’il vous faudra pour lire cette phrase. Mais – en se rappelant Serena à sa hauteur – Osaka n’allait tout simplement pas quitter le terrain comme non-vainqueur. C’est simple. Elle s’est regroupée pour remporter les deux derniers sets. Ce ne sera pas un classique, mais elle a terminé le travail, comme le font les champions.

Osaka se rendra désormais à l’Open de France pour faire ce qu’elle a fait il y a deux ans et remporter la majeure suivante. (Ensuite, elle a remporté l’Open d’Australie 2019.) Mais elle se dirige également maintenant vers un nouveau niveau de célébrité. Déjà, selon Forbes, l’athlète féminine la mieux payée au monde, le profil d’Osaka a gonflé, de manière incalculable, au cours des trois dernières semaines. Elle a peut-être joué devant aucun public à New York, mais elle a conquis des millions de personnes dans le monde. À l’approche des Jeux olympiques de 2021, Osaka, représentant le Japon, trouvera l’éblouissement encore plus intense. Mais elle a montré que ça rebondissait sur elle. Et cela n’exige aucun prix sur son tennis.