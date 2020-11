Afp et Ap

Journal La Jornada

Vendredi 6 novembre 2020, p. a11

Paris. Le Napoli du Mexicain Hirving Lozano a confirmé sa bonne séquence en battant Rijeka 2-1, à une date à laquelle toutes les équipes les mieux classées de cette édition de la Ligue Europa: Roma, Arsenal, Leicester, Tottenham et Bayer Leverkussen a terminé ses matches hier avec des victoires, à l’exception de Milan et du PSV, qui ont été étonnamment battus lors de la troisième journée de la compétition.

Chucky Lozano est entré dans l’interrupteur à la minute 69 et a réalisé une performance discrète dans la conquête du Napolitain, qui a remporté sa quatrième victoire consécutive en Croatie, la deuxième de ce tournoi à se placer en tête d’un groupe H dans lequel le Real La Sociedad a battu l’AZ Alkmaar avec un seul but, laissant ce secteur à égalité avec six unités entre Italiens, Espagnols et Néerlandais.

De son côté, l’équipe milanaise, actuelle leader de la Serie A, a subi son premier revers de l’année footballistique et l’a fait face à un Lille français solide et coloré, qui les a battus 3-0 avec un triplé du Turc Yusuf Yazici. De plus, Milan a brisé une séquence de 24 matchs consécutifs sans perdre à domicile.

Une semaine après sa défaite à Anvers, Tottenham de José Mourinho a de nouveau ajouté trois points, s’imposant 3-1 lors de sa visite au Bulgare Ludogorets, avec un but de Harry Kane, qui a atteint hier 200 buts en 300 matchs avec les Spurs. . “C’est une belle réussite, mais j’espère marquer encore plus”, a déclaré le capitaine.

Les deux autres équipes anglaises, Arsenal et Leicester, ont également remporté de confortables victoires: 4-1 pour les Gunners contre Molde et 4-0 contre Braga pour les Foxes. Les deux institutions ont des points complets. La Roma, quant à elle, a battu le Roumain Cluj 5-0 et mène le groupe A avec sept points.

Les trois équipes espagnoles participantes: Villarreal, Real Sociedad et Granada, ont terminé leurs duels par des victoires.

Le Yellow Submarine, qui a débuté le match contre le Maccabi de Tel Aviv avec plus d’une heure de retard en raison du mauvais temps, a secoué le onzième israélien 4-0 avec un doublé du Colombien Carlos Bacca. Avec neuf points, Villarreal pourrait pratiquement sceller sa passe en huitièmes de finale s’il gagne au tour suivant en Israël.

Grenade, quant à elle, a battu 2-0 lors de sa visite à Omonoia Nicosia.

Le Bayer Leverkusen a maîtrisé Hapoel Beer Sheva 4-2 et est à égalité de six points avec le Slavia Prague, qui a battu Nice par le même résultat. L’autre équipe allemande, Hoffenheim, a humilié le slovaque slovaque Liberec 5-0.

Enfin, Benfica a sauvé un point au Portugal contre les Rangers grâce à un but de l’Uruguayen Darwin Núñez. En Grèce, le PSV n’a pas battu le PAOK, qui l’a dominé 4-1.