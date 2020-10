Napoli célèbre son but contre la Real Sociedad. .

Naples récupère le crédit en phase de groupes de la Ligue Europa et modifie la décision de la première journée en battant la Real Sociedad 0-1 avec un but de Matteo Politano et une belle défense en seconde période.

Les donostiarras ont mal commencé car Aritz, qui était dans le onze de départ, a eu des problèmes à l’échauffement et cela l’a obligé à utiliser le jeune Modibo Sagnan, qui a remporté le premier titre avec son équipe.

La centrale française s’est défendue avec des critères, mais la frayeur viendrait d’un peu plus un cadeau de Merino à Insigne dans un long service que le capitaine de NaplesAprès un jeu brillant, il a failli marquer le premier but avant dix minutes de jeu.

Le match a continué à être cahoteux et quelques instants plus tard, l’équipe d’Imanol Alguacil a été soulagée lorsque Lorenzo Insigne a dû être remplacé en raison d’une blessure, avec laquelle les Italiens ont perdu leur meilleur atout en attaque au premier changement, les Bleues et les Blancs se sont réjouis et Merino était sur le point de pour marquer tête baissée.

La Real a choisi d’attendre en seconde période un Naples beaucoup plus pressant avec sa défaite contre l’AZ Alkmaar et qui a trouvé le prix recherché avec un but de Politano de l’extérieur de la surface, avec la collaboration de Sagnan en déviant un peu la trajectoire.

Napoli a défendu son trésor avec un authentique catenaccio Avant quoi un Real volontaire s’est écrasé, qui manquait de vitesse et de jeu pour avoir égalisé le match.

– Fiche technique:

0 – Real Sociedad: Remiro; Monreal, Le Normand, Sagnan, Gorosabel (Barrenetxea, min. 77); Guevara, Merino (Zubimendi, min. 77), Silva; Oyarzabal (Guridi, min. 85), Portu (Bautista, min. 67) et Isak (Willian José, min. 67).

1- Naples: Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Bakayoko, Demme (Fabian, min. 89), Lobotka (Mertens, min. 61); Politano (Di Lorenzo, min. 61), Petagna (Osimhen, min. 61) et Insigne (Lozano, min. 22).

Buts: 0-1, min. 54: Politano.

Arbitre: Craig Pawson (Angleterre). Il a envoyé Osimhen pour un double jaune à la 90 + 2 minute. Il a averti Le Normand et Lozano.

Incidents: match de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa disputé sans supporters dans les tribunes, après avoir écarté le parti royal d’inviter 600 partenaires comme prévu avant l’aggravation de la crise sanitaire.