▲ Le Mexicain Hirving Chucky Lozano (à droite) est entré dans l’échange avec les Napolitains à la minute 26. Photo Ap

Afp

Journal La Jornada

Vendredi 30 octobre 2020, p. a10

Paris. Napoli, avec l’attaquant mexicain Hirving Chucky Lozano, a remporté une importante victoire hier en battant 1-0 dans un mètre devant le leader du championnat espagnol, le Real So-ciedad, se redressant ainsi après un début retentissant dans le Ligue Europa.

Pour la première fois de cette année de football, le tireur tricolore a commencé le match sur le banc; Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour entrer sur le terrain après la blessure de Lorenzo Insigne, à la 24e minute.

Dans le stade Anoeta, vide dans le cadre des mesures contre le coronavirus, le seul but du match, correspondant au groupe F de la Ligue Europa, est intervenu à la 55e minute, lorsque l’attaquant italien Matteo Politano a pris la main droite de hors de la zone qui a acquis une trajectoire parabolique après avoir touché le centre français Modibo Sagnan, délogeant le gardien Remiro.

Après deux tours disputés en Ligue Europa, le Groupe F est dirigé par le Néerlandais AZ Alkmaar, qui a battu le Croate Rijeka 4-1 (sans points), tandis que l’équipe italienne et l’équipe basque ajoutent 3 unités.

Pendant ce temps, les principaux favoris pour aller loin dans le tournoi ont terminé leurs matchs respectifs par des triomphes, à l’exception de Tottenham, qui a perdu 1-0 lors de leur visite à Anvers, alors que les équipes espagnoles avaient une chance mitigée.

Un but de l’Israélien Lior Refaelov à une demi-heure du match a suffi à faire tomber l’équipe dirigée par José Mourinho.

Avec cette victoire, le Belge Anversois mène le secteur J avec 6 points, suivi de trois points par les Spurs et l’Autrichien LASK, qui a battu le Bulgare Ludogorets 4-3 dans un match où Guadalupe Ayuso Porras a joué le rôle de juge de touche, devenir le premier arbitre espagnol à participer à un match masculin dans une compétition de l’UEFA.

Quant aux autres équipes espagnoles, le visage est allé à Villarreal, qui a souffert pour revenir et battre l’Azerbaïdjanais Qarabag 3-1, avec un but du jeune Yeremy Pino (80) et un doublé de l’expérimenté Paco Alcácer (85 et 90 + 6 pénalité).

Villarreal mène le Groupe I avec 6 points, à égalité avec le Maccabi Tel Aviv, qui a battu Sivasspor 2-1.

Dans le même temps, Grenade n’est pas allée au-delà du nul 0-0 à domicile face au PAOK de Thessalonique, même s’il reste leader de la clé E avec 4 points, un de plus que le PSV Eindhoven, qui a battu Omonia Nicosie 2-1.

Hormis la défaite de Tottenham, la deuxième date de la Ligue Europa n’a pas été riche en surprises et Milan (3-0 au Sparta Prague), Arsenal (3-0 à Dundalk), Leicester (2-1 à l’AEK Athènes) , Benfica (3-0 au Standard de Liège) et Hoffenheim (4-1 à Gand) ont fait avancer leurs matchs.

Cependant, la Roma n’est pas allée au-delà du nul vierge aux Jeux Olympiques contre le CSKA Sofia et le Bayer Leverkusen a perdu 1-0 à Prague contre le Slavia dans un groupe C qui compte ses quatre équipes (avec Nice et Hapoel Beer Seva) à égalité à trois points.