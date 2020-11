Saragosse célèbre leurs buts. EP

L’attaquant colombien Juanjo Narváez Il a sauvé le Real Saragosse de la défaite face à Gérone (2-2) grâce aux deux buts qu’il a inscrits alors que le match semblait décidé en faveur des visiteurs, aux minutes 91 et 94.

Bien qu’allée à La Romareda considérablement réduite en raison de pertes dues à une suspension et à des blessures, l’équipe catalane a réussi à prendre de l’avance sur le tableau de bord à 0-2 et ne pas donner le sentiment que les absences lui faisaient du mal, mais il ne put rester ferme jusqu’à la fin.

L’équipe “ blanquillo ” a eu plus d’occasions en première mi-temps que dans le reste des matchs joués jusqu’à présent grâce à plus de dynamisme et de rapidité.

Le match a débuté avec deux belles chances, une pour chaque équipe. Le premier pour les locaux alors que 45 secondes se sont écoulées avec un cliché de Luca Zanimacchia qui a empêché Bernardo Espinosa de se faufiler et le deuxième pour les visiteurs, après huit minutes, avec un centre bas au deuxième poteau de Mamadou Sylla pour le capitaine, Aday Benítez, qui, seulement dans un but vide, a envoyé le ballon très haut.

Un tir de Ramón Terrats, rejeté par Cristian Álvarez, a été suivi de deux grandes options locales. Dans la minute 19 Sergio Bermejo a écrasé le ballon dans un poteau de l’extérieur de la zone et 60 secondes plus tard, Pep Chavarría a contraint le gardien Juan Carlos Martín à rejeter le ballon.

À la 28e minute, Sylla a profité d’un centre d’Aday Benítez à la région pour se diriger entre les centres et dépasser l’équipe catalane.

Lors de la première arrivée de Gérone après la pause, un jeu de l’aile de Sylla s’est terminé par un centre bas dans la zone qui récemment entré Valery Fernández a profité pour marquer le 0-2.

L’équipe ‘blanquillo’, après une tête de l’Uruguayen “Toro” Fernández qui s’est écrasé dans la tension d’un poteau de but en visite, a été dilué, mais n’a pas abandonné.

Narváez, avec deux buts en trois minutes (91 et 94), et le dernier avec pratiquement plus de temps pour jouer, a récompensé la foi du Real Zaragoza.

– Fiche technique:

2 – R. Zaragoza: Cristian Álvarez; Tejero, Atienza (français, min.5), Guitián, Nieto; Francho, James (Javi Ros, m 58); Zanimacchia (“Toro” Fernández, m 58), Bermejo (Larrazábal, m 85), Chavarría; et Narváez.

2 – Gérone: Jean Charles; Calavera, Bueno, Bernardo, Luna; Bárcenas, Terrats (Pau Víctor, m.87), Gumbau (Monjonell, m.82), Aday Benítez (Valery, m.46); Nahuel Bustos (Pablo Moreno, m.69) et Sylla (Alejandro Sánchez, m.82).

Buts: 0-1. M.28. Sylla; 0-2. M.54. Valery; 1-2. M.91. Narváez; 2-2. M.94. Narvaez.

Arbitre: Hernández Maeso (Comité d’Estrémadure). Il a averti Gumbau, de Gérone.

Incidents: match correspondant à la première journée de la deuxième division de la Ligue, reportée en son temps, disputé au stade de La Romareda à huis clos.