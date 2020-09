Les séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series commenceront dimanche à Darlington Raceway avec le Cook Out Southern 500.

Kevin Harvick et Denny Hamlin entrent en séries éliminatoires avec une avance de points considérable, et le duo s’est séparé des courses de la saison régulière de cette année à Darlington en mai. Mais même ils ne peuvent pas abandonner les trois prochaines courses, lorsque les 16 meilleurs pilotes seront ramenés à 12 et que les rivaux essaient de réduire leur avantage sur le peloton.

Clint Bowyer, Kyle Busch, Kurt Busch et Matt DiBenedetto sont actuellement en dehors du top 12 et se battent pour progresser et rester en vie.

Sporting News suit les mises à jour en direct et les faits saillants tour par tour de la course NASCAR de dimanche à Darlington. Suivez ci-dessous pour les résultats complets du Cook Out Southern 500.

NASCAR à Darlington, mises à jour en direct, faits saillants du Southern 500

Heure de départ de la course NASCAR aujourd’hui

Le drapeau vert pour la course de la NASCAR Cup Series dimanche à Darlington agitera peu après 18 h HE, en supposant qu’il n’y ait pas de retards de pluie comme il y en a eu si souvent depuis le retour de NASCAR à la course en direct en mai.

Cette heure de départ crée généralement un défi unique pour les conducteurs de Darlington. La chaleur de la fin de l’été en Caroline du Sud en fait une piste de course lisse qui évolue à mesure que le jour se transforme en nuit et que les conditions se refroidissent. Les ajustements en milieu de course seront essentiels pour cette raison.

Darlington Raceway a évidemment des lumières, donc un retard météorologique pourrait pousser la course vers les heures tardives de dimanche et les premières heures de lundi.

La course de dimanche soir est l’une des plus longues de la saison de la Cup Series. Il est prévu pour 367 tours (501,3 miles) et doit atteindre la mi-course pour être considéré comme officiel en cas de problèmes météorologiques.

PLUS: Schémas de peinture de retour pour la course de Darlington

Ligne de départ NASCAR à Darlington

Voici la liste de départ complète pour la course NASCAR de dimanche à Darlington:

Pos.

Chauffeur

N ° de voiture

Équipe

1 Chase Elliott 9 Hendrick Motorsports 2 Denny Hamlin 11 Joe Gibbs Racing 3 William Byron 24 Hendrick Motorsports 4 Alex Bowman 88 Hendrick Motorsports 5 Brad Keselowski 2 Team Penske 6 Martin Truex Jr.19 Joe Gibbs Racing 7 Ryan Blaney 12 Team Penske 8 Kevin Harvick 4 Stewart-Haas Racing 9 Clint Bowyer 14 Stewart-Haas Racing 10 Aric Almirola 10 Stewart-Haas Racing 11 Matt DiBenedetto 21 Wood Brothers Racing 12 Austin Dillon 3 Richard Childress Racing 13 Joey Logano 22 Team Penske 14 Cole Custer 41 Stewart-Haas Racing 15 Kyle Busch 18 Joe Gibbs Racing 16 Kurt Busch 1 Chip Ganassi Racing 17 Bubba Wallace 43 Richard Petty Motorsports 18 John Hunter Nemechek 38 Front Row Motorsports 19 Michael McDowell 34 Front Row Motorsports 20 Chris Buescher 17 Roush Fenway Racing 21 Christopher Bell 95 Leavine Family Racing 22 Jimmie Johnson 48 Hendrick Motorsports 23 Brennan Poole 15 Premium Motorsports 24 Tyler Reddick 8 Richard Childress Racing 25 Ty Dillon 13 Germain Racing 26 Matt Kenseth 42 Chip Ganassi Racing 27 Corey LaJoie 32 GoFas Racing 28 Daniel Suarez 96 Gaunt Brothers Racing 29 Ricky Stenhouse Jr.47 JTG Daugherty Racing 30 Erik Jones 20 Joe Gibbs Racing 31 Ryan Newman 6 Roush Fenway Racing 32 Quin Houff 00 StarCom Racing 33 Timmy Hill 66 Motorsports Business Direction 34 Ross Chastain * 77 Spire Motorsports 35 Ryan Preece 37 JTG Daugherty Racing 36 James Davison 53 Rick Ware Racing 37 JJ Yeley 27 Rick Ware Racing 38 Josh Bilicki 7 Tommy Baldwin Racing 39 Joey Gase 51 Petty Ware Racing