Parce que le calendrier NASCAR 2020 a subi de grands changements au milieu de la pandémie COVID-19, la course traditionnelle du week-end de la fête du Travail à Darlington Raceway est en fait la troisième course de la série de coupe à “The Track Too Tough to Tame” cette saison plutôt que sa première et seul événement.

Mais le Southern 500 annuel – cette année officiellement intitulé le Cook Out Southern 500 – reste au programme en tant que course de retour de la NASCAR Cup Series. Cette année, il s’agit du premier événement du calendrier des séries éliminatoires de 10 courses de NASCAR.

Les équipes de course depuis des semaines (et, dans certains cas, des mois) ont dévoilé les schémas de peinture de retour qu’ils afficheront sur leurs voitures dimanche 6 septembre (18 h HE sur NBC) sous les lumières à Darlington, SC Le Southern 500 en est un des joyaux de la couronne du sport automobile en termes de courses que les pilotes veulent le plus gagner. L’élément de retour établi ces dernières années rend l’événement encore plus prestigieux.

La plupart des équipes ont dévoilé les schémas de peinture de retour qu’ils exécuteront à Darlington, mais ceux de plus d’une douzaine de pilotes – Kurt Busch, Aric Almirola, Ty Dillon, Brennan Poole, Chris Buescher, Erik Jones, Corey LaJoie, Michael McDowell, Ryan Preece, Matt Kenseth, Bubba Wallace, Ricky Stenhouse Jr. et Brendan Gaughan – ne l’ont pas fait.

Vous trouverez ci-dessous tous les schémas de peinture de retour Darlington 2020 qui ont été dévoilés jusqu’à présent.

NASCAR à Darlington schémas de peinture de retour pour 2020

N ° 2: Brad Keselowski

N ° 3: Austin Dillon

N ° 4: Kevin Harvick

N ° 6: Ryan Newman

N ° 7: Josh Bilicki

N ° 8: Tyler Reddick

N ° 9: Chase Elliott

N ° 11: Denny Hamlin

Revenons à 1973, l’année où Federal Express a commencé et lorsque Cale Yarborough a remporté la 11e place à Darlington. Rendant hommage aux 500 000 membres de l’équipe @FedEx qui travaillent dur, passés et présents. Je demande ce design depuis un moment et ça se passe enfin! # Southern500 pic.twitter.com/NR0VlppEnk – Denny Hamlin (@dennyhamlin) 28 août 2020

N ° 12: Ryan Blaney

N ° 14: Clint Bowyer

N ° 18: Kyle Busch

N ° 19: Martin Truex Jr.

N ° 21: Matt DiBenedetto

N ° 22: Joey Logano

N ° 24: William Byron

N ° 27: JJ Yeley

N ° 38: John Hunter Nemechek

N ° 41: Cole Custer

N ° 48: Jimmie Johnson

N ° 51: Joey Gase

N ° 88: Alex Bowman

N ° 95: Christopher Bell

N ° 96: Daniel Suarez

N ° 00: Quin Houff