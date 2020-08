NASCAR obtient ce qu’il voulait quand il a programmé la course d’été de Daytona comme finale de la saison régulière 2020 pour la Cup Series. Plusieurs pilotes ont des chances de décrocher l’une des trois places ouvertes pour les séries éliminatoires avant une course du samedi soir sur l’une des pistes les plus imprévisibles du sport automobile.

Le Coke Zero Sugar 400 de samedi soir au Daytona International Speedway établira le peloton de 16 pilotes pour les séries éliminatoires de 10 courses de NASCAR qui commenceront la semaine prochaine. Clint Bowyer, Matt DiBenedetto et William Byron sont entrés dans le week-end dans les trois dernières places en séries éliminatoires basées sur le classement par points, mais Jimmie Johnson et Erik Jones n’étaient pas loin derrière.

Le vainqueur du Daytona 500, Denny Hamlin, était considéré comme le favori pour remporter la course de samedi soir avec Joey Logano et Kevin Harvick juste derrière sur le tableau des cotes. Bien sûr, ces cotes ne signifient pas grand-chose dans une course à grande vitesse alors que le simple fait de terminer est la première priorité pour les 40 pilotes.

Sporting News suit les mises à jour en direct de la course et les faits saillants au tour par tour de la course NASCAR de samedi à Daytona. Suivez ci-dessous pour les résultats complets du Coke Zero Sugar 400.

NASCAR à Daytona mises à jour de la course en direct, faits saillants de Coke Zero Sugar 400

NASCAR offre une diffusion en direct gratuite de la caméra embarquée de Denny Hamlin tout au long de la course de Daytona samedi soir. Voici ce flux:

Positions en direct des bulles des séries éliminatoires de NASCAR pendant qu’elles courent:

14. Clint Bowyer 685 +57 15. Matt DiBenedetto 637 +9 16. William Byron 632 +4 – – – – 17. Jimmie Johnson 628 -4 18. Erik Jones 582 -50

Mises à jour de la course en direct:

19 h 18 HE: Moteurs tirés pour le Coke Zero Sugar 400 à Daytona.

19 h 10 HE: NASCAR annonce que Clint Bowyer doit commencer la course par l’arrière du peloton en raison d’ajustements non approuvés avant la course.

17 h 55 HE: NASCAR annonce qu’Austin Dillon commencera la course depuis l’arrière du peloton après que son équipe ait échoué deux fois à l’inspection technique avant la course.

Heure de départ de la course NASCAR aujourd’hui

Le drapeau vert pour la course NASCAR Cup Series de samedi soir à Daytona agitera peu après 19h30 HE, en supposant qu’il n’y ait pas de retards de pluie comme il y en a eu si souvent depuis le retour de NASCAR à la course en direct en mai.

La bonne nouvelle concernant la météo pour la course de samedi soir est que les conditions estivales dans le centre de la Floride sont relativement prévisibles, à l’exception de la menace d’une tempête tropicale. Les orages de fin d’après-midi sont courants dans la région, c’est pourquoi la course sur route de Daytona il y a quelques semaines a été retardée, mais les systèmes météorologiques se dégagent généralement le soir.

Daytona a des lumières, et cette course en 2015 s’est déroulée tôt le matin après un long retard de pluie. NASCAR a beaucoup de flexibilité si la météo devient un problème samedi soir.

Le Coke Zero Sugar 400 de Daytona est prévu pour 160 tours et doit atteindre la mi-course pour être considéré comme officiel.

NASCAR à Daytona

Voici la liste complète de départ pour la course NASCAR de samedi soir à Daytona:

1 Kevin Harvick 4 Stewart-Haas Racing 2 Martin Truex Jr.19 Joe Gibbs Racing 3 Joey Logano 22 Team Penske 4 Brad Keselowski 2 Team Penske 5 Aric Almirola 10 Stewart-Haas Racing 6 William Byron 24 Hendrick Motorsports 7 Jimmie Johnson 48 Hendrick Motorsports 8 Alex Bowman 88 Hendrick Motorsports 9 Ryan Blaney 12 Team Penske 10 Denny Hamlin 11 Joe Gibbs Racing 11 Kyle Busch 18 Joe Gibbs Racing 12 Austin Dillon 3 Richard Childress Racing 13 Kurt Busch 1 Chip Ganassi Racing 14 Clint Bowyer 14 Stewart-Haas Racing 15 Matt DiBenedetto 21 Wood Brothers Racing 16 Cole Custer 41 Stewart-Haas Racing 17 Chris Buescher 17 Roush Fenway Racing 18 Tyler Reddick 8 Richard Childress Racing 19 Matt Kenseth 42 Chip Ganassi Racing 20 Erik Jones 20 Joe Gibbs Racing 21 Bubba Wallace 43 Richard Petty Motorsports 22 Ryan Newman 6 Roush Fenway Racing 23 Christopher Bell 95 Leavine Family Racing 24 John Hunter Nemechek 38 Front Row Motorsports 25 Corey LaJoie 32 GoFas Racing 26 Michael McDowell 34 Front Row Moto rsports 27 Chase Elliott 9 Hendrick Motorsports 28 Ryan Preece 37 JTG Daugherty Racing 29 Ty Dillon 13 Germain Racing 30 Daniel Suarez 96 Gaunt Brothers Racing 31 Ricky Stenhouse Jr.47 JTG Daugherty Racing 32 Brennan Poole 15 Premium Motorsports 33 JJ Yeley 27 Rick Ware Racing 34 Quin Houff 00 StarCom Racing 35 Timmy Hill 66 Motorsports Business Management 36 Ross Chastain 77 Spire Motorsports 37 Joey Gase 53 Rick Ware Racing 38 James Davison 51 Petty Ware Racing 39 Josh Bilicki 7 Tommy Baldwin Racing 40 Brendan Gaughan 62 Beard Motorsports