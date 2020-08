Une course de la NASCAR Cup Series à Dover International Speedway, une de plus à faire. Le troisième double programme samedi-dimanche de la saison 2020 se termine aujourd’hui avec le deuxième Drydene 311 en autant de jours.

Les résultats de la première course de Douvres suggèrent que Joe Gibbs Racing est l’organisation à battre dimanche, alors que Denny Hamlin a remporté la course de samedi devant ses coéquipiers de la JGR Martin Truex Jr. et Kyle Busch. Kevin Harvick et Chase Elliott, qui figuraient parmi les favoris lors du week-end de course de Douvres, ont terminé la course de samedi quatrième et cinquième, respectivement.

NASCAR a établi la composition de départ pour la course de dimanche à Douvres sur la base de ces résultats de course, avec les 20 meilleurs finissants inversés pour commencer la course 2. Ainsi Hamlin commencera la course de dimanche 20e derrière Truex et Busch. L’inversion a mis Matt DiBenedetto et Ryan Newman au premier rang pour prendre le départ de la course de dimanche.

Sporting News suit les mises à jour en direct et les faits saillants au tour par tour de la course NASCAR de dimanche à Douvres. Suivez ci-dessous pour les résultats complets du Drydene 311.

NASCAR à Douvres mises à jour en direct, faits saillants du Drydene 311

(Le drapeau vert pour la course de dimanche à Douvres doit être agité à 16 h 18 HE)

Heure de départ de la course NASCAR aujourd’hui

Le drapeau vert pour la course de la NASCAR Cup Series dimanche à Douvres agitera peu après 16 h HE, en supposant qu’il n’y ait pas de retards de pluie comme il y en a eu si souvent depuis le retour de NASCAR à la course en direct en mai.

Dover International Speedway n’a pas de lumières, donc un retard météorologique menacerait de reporter la course de dimanche à lundi si elle dure assez longtemps.

La bonne nouvelle concernant les chances de NASCAR d’obtenir la course de Douvres de dimanche comme prévu est qu’elle est relativement courte – 311 tours autour de l’ovale de béton rapide d’un mile.

Gamme de départ NASCAR à Douvres

Voici la formation de départ complète du Drydene 311 de dimanche:

Position de départ

Chauffeur

1 Matt DiBenedetto 2 Ryan Newman 3 Ty Dillon 4 Aric Almirola 5 Chris Buescher 6 Austin Dillon 7 Ryan Blaney 8 Tyler Reddick 9 Erik Jones 10 Cole Custer 11 Ricky Stenhouse Jr.12 Brad Keselowski 13 Joey Logano 14 Jimmie Johnson 15 Clint Bowyer 16 Chase Elliott 17 Kevin Harvick 18 Kyle Busch 19 Martin Truex Jr.20 Denny Hamlin 21 Alex Bowman 22 Matt Kenseth 23 William Byron 24 Christopher Bell 25 Michael McDowell 26 Bubba Wallace 27 John Hunter Nemechek 28 Kurt Busch 29 Ryan Preece 30 Corey LaJoie 31 Daniel Suarez 32 JJ Yeley 33 Josh Bilicki 34 Brennan Poole 35 Quin Houff 36 Timmy Hill 37 Reed Sorenson 38 Joey Gase 39 Garrett Smithley 40 BJ McLeod