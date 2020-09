La deuxième course 2020 des séries éliminatoires de NASCAR arrive samedi après-midi avec cinq pilotes à moins de 10 points l’un de l’autre autour de la ligne d’élimination en séries éliminatoires.

Kyle Busch et Kurt Busch sont respectivement sept et quatre points au-dessus du seuil, tandis qu’Aric Almirola et Clint Bowyer sont à égalité pour la finale de 12 positions qui avanceront lorsque le peloton passe de 16 après le week-end prochain. Cole Custer traîne Almirola et Bowyer de seulement trois points.

La compétition à Richmond samedi devrait donc être houleuse, les pilotes sachant qu’ils n’ont qu’une seule erreur en sortant de la compétition.

Voici à quoi ressemble l’image des séries éliminatoires à Richmond:

Rang

Chauffeur

Points à couper

1 Kevin Harvick +73 2 Denny Hamlin +54 3 Joey Logano +27 4 Brad Keselowski +22 5 Alex Bowman +19 6 Martin Truex Jr. +16 7 Chase Elliott +12 8 Austin Dillon +10 9 William Byron +9 10 Kyle Busch +7 11 Kurt Busch +4 12 Aric Almirola 0 – – – 13 Clint Bowyer 0 14 Cole Custer -3 15 Ryan Blaney -17 16 Matt DiBenedetto -17

Sporting News suit les mises à jour en direct et les faits saillants tour par tour de la course NASCAR de samedi à Richmond. Suivez ci-dessous pour les résultats complets de Federated Auto Parts 400.

PLUS: Regardez la course NASCAR de ce soir en direct avec fuboTV (essai gratuit de 7 jours)

NASCAR à Richmond mises à jour en direct sur la course, points forts de Federated Auto Parts 400

19h40: Les moteurs sont déclenchés et le drapeau vert devrait apparaître dans les 10 prochaines minutes.

19h20: L’heure prévue du drapeau vert a été légèrement repoussée.

Vert 19 h 48 HE. NBCSN. Etapes 80-155-165 (400 tours). À l’arrière: KyBusch (échec de la technologie 2x), Bell (ajustements non approuvés). Attention à la compétition Lap 30. 9 sets de pneus. Course de carburant de 125 à 132 tours. #nascar – Bob Pockrass (@bobpockrass) 12 septembre 2020

Heure de départ de la course NASCAR aujourd’hui

Le drapeau vert pour la course de la NASCAR Cup Series de samedi soir à Richmond agitera peu après 19h30 HE, en supposant qu’il n’y ait pas de retards de pluie comme il y en a eu si souvent depuis le retour de NASCAR à la course en direct en mai.

L’heure de départ de 19 h 30 HE rendra les ajustements de mi-course essentiels pour les équipes de course, même sur une courte piste (0,75 miles) comme Richmond. La piste sera chaude et glissante au début de la course et deviendra plus fraîche et plus rapide au fur et à mesure que la nuit avance. Et le Richmond Raceway est notoirement résistant aux pneus et aux freins.

Le Richmond Raceway a évidemment des lumières, donc un retard météorologique pourrait pousser la course vers les heures tardives de samedi et les premières heures de dimanche. La course est prévue pour 400 tours (300 miles) et doit atteindre la mi-course pour être considérée comme officielle en cas de problèmes météorologiques.

Ligne de départ de NASCAR à Richmond

Voici la liste de départ complète pour la course NASCAR de samedi soir à Richmond:

Pos.

Chauffeur

N ° de voiture

Équipe

1 Kevin Harvick 4 Stewart-Haas Racing 2 Joey Logano 22 Team Penske 3 Austin Dillon 3 Richard Childress Racing 4 Alex Bowman 88 Hendrick Motorsports 5 William Byron 24 Hendrick Motorsports 6 Kyle Busch 18 Joe Gibbs Racing 7 Denny Hamlin 11 Joe Gibbs Racing 8 Kurt Busch 1 Chip Ganassi Racing 9 Brad Keselowski 2 Team Penske 10 Aric Almirola 10 Stewart-Haas Racing 11 Clint Bowyer 14 Stewart-Haas Racing 12 Chase Elliott 9 Hendrick Motorsports 13 Cole Custer 41 Stewart-Haas Racing 14 Martin Truex Jr.19 Joe Gibbs Racing 15 Ryan Blaney 12 Team Penske 16 Matt DiBenedetto 21 Wood Brothers Racing 17 Erik Jones 20 Joe Gibbs Racing 18 Jimmie Johnson 48 Hendrick Motorsports 19 Matt Kenseth 42 Chip Ganassi Racing 20 Michael McDowell 34 Front Row Motorsports 21 Ryan Newman 6 Roush Fenway Racing 22 Tyler Reddick 8 Richard Childress Racing 23 Ricky Stenhouse Jr.47 JTG Daugherty Racing 24 Ryan Preece 37 JTG Daugherty Racing 25 Chris Buescher 17 Roush Fenway Racing 26 Christopher Bell 95 Famille Leavine Racing 27 Ty Dillon 13 Germain Racing 28 Daniel Suarez 96 Gaunt Brothers Racing 29 Brennan Poole 15 Premium Motorsports 30 Bubba Wallace 43 Richard Petty Motorsports 31 John Hunter Nemechek 38 Front Row Motorsports 32 JJ Yeley 27 Rick Ware Racing 33 Quin Houff 00 StarCom Racing 34 Corey LaJoie 32 Go Fas Racing 35 Reed Sorenson 77 Spire Motorsports 36 Joey Gase 51 Petty Ware Racing 37 Timmy Hill 66 Motorsports Business Management 38 James Davison 53 Rick Ware Racing