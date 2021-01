Il y a quelques mois, Neymar a fait la une de sa prétendue relation avec Natalia Barulich, top model qui avait déjà eu une relation avec le chanteur Maluma, avec lequel il a coupé avant l’été. Divers médias ont révélé que les deux avaient été plus que des amis, au moins pendant un certain temps, et avaient même joué dans une campagne publicitaire ensemble, de sorte que la romance était prise pour acquise, bien qu’elle l’ait nié il y a quelques jours.

Avec presque quatre millions d’adeptes sur Instagram, cet Américain d’origine cubano-croate Elle est sans aucun doute l’une des influenceuses les plus réussies aujourd’hui. Toutes ses photos ou vidéos reçoivent instantanément des milliers de “ j’aime ” et il met le feu aux réseaux avec ses nus suggestifs, contournant toujours la censure avec ses postures, comme dans le dernier posé dans lequel il n’apparaît de dos qu’avec une serviette et un chapeau.

Natalia Barulich se vante de silhouette et de corps en même temps qu’elle ne risque pas d’être censurée par Instagram grâce à cette serviette qui lui couvre les fesses. “Tu me fais me sentir très libre”, écrit-il à côté de la photo dans une publication qui prend presque 200 000 «j’aime» Et cela a également suscité de nombreuses interactions sous forme d’éloges et de compliments.

Le top model ne cesse de grandir, notamment grâce à ces types de photos. Avant d’être une revendication sur les réseaux, Natalia Barulich a participé à des pièces de théâtre et étudié le ballet pendant de nombreuses années. Au fil des ans, elle a déménagé dans le monde de la mode, posant pour des marques renommées telles que Maxim, Guess et L’Officiel et étant actuellement l’un des modèles les plus connus de la scène mondiale et donc le plus recherché pour ce type de campagne publicitaire.