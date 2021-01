Au cours de l’été dernier, Neymar a fait la une de sa prétendue relation avec Natalia Barulich, un top model qui avait auparavant eu une relation avec la chanteuse Maluma. Divers médias ont révélé que les deux avaient été plus que des amis, au moins pendant un certain temps, et avaient même joué ensemble dans une campagne publicitaire.

Des mois plus tard, l’influenceuse spectaculaire a parlé très clairement de cette cour qui était prise pour acquise, mais ses paroles semblent dire le contraire, qu’il n’y avait vraiment rien entre la joueuse du PSG et elle. Interrogé par tout ce qui compte, Natalia Barulich dit le texte suivant: “C’était la plus grosse blague de toutes.”

Le crack brésilien a joué dans l’actualité il y a plusieurs mois pour sa “guerre” avec Maluma, avec qui il avait une bonne relation … jusqu’à ce qu’il “prenne” sa petite amie. Il était alors pris pour acquis qu’il avait plus qu’une simple amitié avec Natalia Barulich, mannequin explosive qui balaie les réseaux sociaux avec ses poses nues et provocantes et ne cesse de grandir sur Instagram. Mais ces propos de l’Américain d’origine croate et cubaine changent complètement l’histoire.

Pendant ce temps, l’influenceuse approche les quatre millions de ‘followers’ sur Instagram et ne cesse de grandir, notamment grâce à ses poses suggestives, avec les dernières qu’elle a publiées, dans lesquelles elle apparaît avec des sous-vêtements transparents et défie la censure d’Instagram, qui pour l’instant n’a pas supprimé la publication malgré le fait que quelque chose peut être vu sous la lingerie. Avant d’être une revendication sur les réseaux, Natalia Barulich a participé à des pièces de théâtre et étudié le ballet pendant de nombreuses années. Au fil des ans, elle a déménagé dans le monde de la mode, posant pour des marques renommées telles que Maxim, Guess et L’Officiel.