Mis à jour le 29/10/2020 à 23:12

Le Hollywood Forever Cemetery a été choisi pour la diffusion d’un concert très spécial qui aura lieu le vendredi 30 octobre à Los Angeles, aux États-Unis, pour le traditionnel Day of the Dead.

Plusieurs femmes sont celles qui dirigent le concert “Le Mexique en nous “, qui fait partie de la série Le Patio Tecate. L’événement sera gratuit et diffusé en direct.

Natalia Lafourcade sera l’un des participants avec Chiquis Rivera, San Cha, Tatiana Hazel, Calderón Orange Oui Natasha Martinez, comme hôtesse. «J’adore la diversité. Il y a toujours différents styles qui peuvent être mélangés », a déclaré l’auteur-compositeur-interprète mexicain dans une interview accordée à People en Español.

«Être capable de combattre nos mondes me rend très spécial; Je suis très fier de cette possibilité de rendre le cœur de nombreuses personnes heureux le jour des morts avec cette célébration si belle », a-t-il déclaré.

Pour le chanteur, la musique aidera à éliminer la négativité cette année. «2020 a été une année qui nous a éloignés et nous a donné. Ce sera très émouvant pour nous de pouvoir les accompagner avec l’un des médicaments les plus puissants pour l’âme et les cœurs: la musique », a-t-il souligné sur son Instagram.

Le concert Le Mexique en nous Il s’agit de la deuxième édition d’El patio Tecate et se déroulera depuis Los Angeles le 30 octobre à 6 heures de l’après-midi via la chaîne YouTube officielle de Tecate, ses réseaux sociaux et sa page: tecatebeer.com/elpatiotecate.

