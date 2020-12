Avec le doublé samedi contre Lenense, Natalio a contribué quatre buts au bon moment d’Avilés. «Nous vivons hors du but et, si l’équipe gagne, c’est beaucoup mieux. Nous travaillons bien, mais au début nous avons abandonné deux nuls car notre supériorité ne se reflétait pas sur le tableau de bord ». Natalio fait honneur au départ d’Avilés car il considère que le tiers asturien n’est pas aussi faible qu’on le dit: «Je n’avais joué qu’en valencien, ce qui est dur, mais celui-ci aussi. Ici les jeux sont très féroces, combats. Cela ne va pas être une promenade, loin de là, car tout rival vous complique, surtout avec des champs boueux ».

En tout cas, rien à voir avec cet Avilés qu’il a rencontré en janvier, venant d’Olot, de Segunda B: «Je suis venu parce que je connais Diego Baeza. Il m’a fait part de son intention d’acheter le club et de mener un projet avec des gens sérieux. Quand je suis arrivé, l’équipe était très mauvaise et nous avons réussi à la sortir de la descente juste avant le verrouillage ».

Natalio a ignoré ceux qui lui avaient déconseillé de signer pour Avilés: «Certains m’ont dit qu’il n’y avait aucune accusation ici, que ce navire coulait, que je ne savais pas où j’allais. Mais j’ai fait confiance à Baeza et, pour l’instant, il se conforme ». Et il ajoute: «Diego s’est retrouvé avec de nombreuses dettes, les installations étaient très mauvaises, tout était irrégulier. Les nouveaux ont donné l’air frais à l’équipe et les managers étaient toujours très proches, ce qui nous a rassurés. Ils nous ont dit qu’ils allaient faire un projet pour accéder au football professionnel. Et c’est là que nous en sommes, même si maintenant la route est un peu plus longue ».

Le changement de propriétaire du club, selon Natalio, aide: «Ils ont rempli tout ce qu’ils avaient promis. Ce sont des gens avec beaucoup d’ambition, qui ont jeté les bases pour engager les fans et la ville ». Il regrette que ses partisans ne puissent pas profiter du moment sur le terrain: «Il y a beaucoup d’incertitude due à la pandémie. Notre peuple nous manque. Si j’étais fan d’Avilés, j’adorerais encourager l’équipe. J’espère que le vaccin fonctionne et qu’ils pourront le faire bientôt. ”

Dans le sport, Natalio ne se cache pas: «Le but est de monter et on va retrousser nos manches pour y parvenir. De plus, cette saison, la clé est la régularité et nous avons un effectif important pour marquer de nombreux points ». Et avec des joueurs comme Palanca et lui à la barre: «En tant que capitaine, j’assume le rôle de gérer le vestiaire. Nous avons des enfants avec beaucoup d’ambition et, s’ils me le demandent, je leur donne mon humble avis car je suis là pour les aider ». Il est prêt à continuer au-delà du 30 juin: «Tant que mes performances sont bonnes, pour moi il n’y a pas de problème car le football est ma passion et physiquement je me sens bien. De plus, ma famille et moi sommes très à l’aise dans les Asturies ».