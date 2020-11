Mis à jour le 30/11/2020 à 18:08

Dès le lundi 7 décembre, le public du National Geographic vivra une semaine d’émotion canine pure: de ce jour au vendredi 11 décembre, tous les jours à 18h, «Adoptez, n’achetez pas» sera diffusé.

Il s’agit d’une émission spéciale de huit épisodes dans le cadre de la nouvelle série “Home for dogs”, dans laquelle nous saurons histoires émouvantes de chiens abandonnés trouvant de nouveaux maîtres avec qui partager leur vie.

“Maison pour chiens” se déroule dans un refuge rural britannique, réputé pour mettre en relation des chiens sans abri avec de nouveaux propriétaires. Avec humour et émotion, chaque épisode raconte l’histoire d’un animal et les circonstances de son abandon, et en parallèle, cela touche le cœur des couples, des familles et des adoptants en solo qui viennent au refuge pour voir leur vie transformée par l’arrivée d’un animal de compagnie.

“Adoptez, n’achetez pas” arrive au National Geographic dans le compte à rebours de la première de «Happy Holidays, Pets», une programmation spéciale qui sera diffusée les 24 et 31 décembre à partir de 21 h pour aider les animaux à faire face au stress des feux d’artifice.

Avec images et musique relaxante de la production “Symphonie pour la Terre”, Nat Geo mène cette initiative depuis quatre ans, accompagnant le public et leurs animaux de compagnie à cette période de l’année. Cette émission spéciale sera également diffusée sur Nat Geo Kids et National Geographic Wild.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Bande-annonce de “The Hot Zone”

Bande-annonce de “The Hot Zone”. (Source: National Geographic / Diffusion)