River Plate n’a eu aucun problème à diriger une deuxième victoire sur Nacional en quarts de finale de la Copa Libertadores, se rapprochant – encore plus près – des demi-finales du tournoi. Nicolás de la Cruz était en charge du 2-0 en faveur de «Millonario» dans le match revanche de la clé.

Après le 2-0 pour les Argentins au match aller, Jorge Carrascal a ouvert le duel à 28 minutes avec une définition remarquable et l’équipe de Marcelo Gallardo a réussi à prendre une avance de 4-0 au tableau de bord avec une autre “ pinturita ”.

L’auteur de l’œuvre était Nicolás de la Cruz, qui a excellé dans une pièce individuelle et a terminé le but avec qualité pour prolonger le triomphe de River Plate.

Nacional a été dépassé en nombre de 18 ′ après avoir subi l’expulsion de son gardien partant, Sergio Rocheta, qui a vu un carton rouge direct pour un départ imprudent.

Le onze de la “ poupée ” Marcelo Gallardo cherche à atteindre sa troisième finale de Coupe consécutive, après avoir remporté le titre en 2018 lors de la finale déjà légendaire à Madrid face à son rival Boca Juniors et perdu en 2019 à Lima dans une finale unique non moins mémorable – le premier de l’histoire – contre Flamengo par 2-1 avec deux buts sur le temps de Gabigol (89 et 90 + 2) et quand rivière il savourait déjà son cinquième titre Libertadores.

Et jeudi à Montevideo, le casting “ millionnaire ” a le laissez-passer pour les demi-finales à portée de main après avoir remporté 2-0 au match aller du National Uruguayen, pour inverser la série et continuer à rêver d’atteindre une finale de Libertadores pour la première fois depuis 1988 doit radicalement changer son jeu.