Les Phillies de Philadelphie seront à la recherche de leur troisième victoire consécutive lorsqu’ils accueilleront les Nationals de Washington mercredi.

Les Phillies sont passés au-dessus de .500 à 16-15 après une victoire retentissante de 6-0 mardi. Les Phillies ont ouvert cette série de quatre matchs avec une paire de victoires.

Rhys Hoskins est resté brûlant pour les Phillies avec un double et un simple mardi pour son quatrième match consécutif à plusieurs coups. Hoskins a également réussi trois des quatre derniers matchs.

“J’essaye juste d’être en mode attaque”, a déclaré Hoskins. “Fais confiance à mes yeux pour balancer ou non. J’ai été capable de frapper le ballon plus récemment.”

Les Phillies remettront le ballon au droitier Zack Wheeler pour tenter de prolonger la séquence de victoires. Wheeler, qui a signé l’intersaison en tant qu’agent libre pour 118 millions de dollars sur cinq ans, a une fiche de 3-0 avec une MPM de 2,58.

Wheeler fera son septième de la saison. Mais il n’a pas bien résisté aux Nationals dans sa carrière, avec une fiche de 5-10 avec une MPM de 5,01 en 18 départs.

Le manager des Phillies, Joe Girardi, a déclaré qu’il était ravi du comportement de Wheeler.

“La seule chose que je n’ai pas vue de Zack, c’est l’émotion”, a déclaré Girardi. “Il est un peu le même tous les jours. Je pense que c’est un excellent trait pour un lanceur partant parce que je pense qu’il sera capable d’être constant à chaque fois qu’il sortira.”

Les Phillies ont ajouté de la profondeur avant la date limite des échanges de lundi en acquérant le releveur David Phelps des Milwaukee Brewers. Phelps, qui n’est pas encore apparu, fournira une assistance à un enclos repensé, qui a parfois eu du mal cette saison.

“Excité à ce sujet”, a déclaré Girardi, qui a dirigé Phelps en son temps avec les Yankees de New York. “Je pense simplement que cela me donne beaucoup plus d’options sur ce qu’il faut faire.”

Les Nationaux sous le choc (12-21) espèrent éviter une cinquième défaite consécutive en remettant le ballon au droitier Max Scherzer.

Scherzer, qui a une fiche de 3-1 avec une MPM de 3,86, détient une impressionnante marque de carrière de 5-0 avec une MPM de 2,40 au Citizens Bank Park. Dans l’ensemble, Scherzer a une fiche de 11-3 avec une MPM de 2,62 en 20 départs en carrière contre les Phillies.

La dernière sortie de Scherzer était à Boston, et il a été formidable, accordant six coups sûrs et un point en six manches. Il a biffé 11 et n’en a pas marché.

Scherzer a déclaré qu’il avait ajusté sa mécanique, menant à l’un de ses meilleurs départs de la saison.

«J’ai fait un ajustement», a déclaré Scherzer. «J’ai vu une vidéo où mes mains étaient plus basses. J’ai levé les mains et j’ai en quelque sorte redressé mes épaules et empêché mon épaule gauche de rouler vers l’avant. Et j’avais l’impression que j’étais dans une meilleure direction. Et j’avais l’impression que cela me permettait vraiment pour vraiment être capable d’exécuter des boules rapides avec beaucoup plus de facilité. “

Scherzer a toujours été fier de lancer profondément dans les départs. Pour que les Nationaux rompent cette séquence de défaites, ils auront probablement besoin d’au moins sept manches.

“Finissant fort à la fin, je sais que je peux finir fort à la fin”, a déclaré Scherzer. “Je m’entraîne, je fais tout ce que je peux. Le fait que je n’ai pas été capable de le faire, c’est juste que je n’ai pas fait le travail, mais je sais toujours que je peux.”

Trea Turner a vu sa séquence de 16 matchs interrompre mardi et les Nationals n’ont réussi que quatre coups sûrs au total.

