Une image de Huesca – Villarreal .. .

Il Huesca et le Villarreal à égalité à El Alcoraz atteindre un point qui ne satisfait aucun des deux puisque les propriétaires se sont noyés un peu plus au fond du classification et les habitants de Castellón sont privés de la possibilité de laisser la seconde place à leur portée.

Ni l’attrait de l’arrivée du nouveau coach, José Rojo “Pacheta”, sert à redresser le cours des Catalans depuis, après avoir débuté avec une défaite sur le terrain de Getafe, lors de son premier match à domicile avec l’entraîneur de Burgos ils n’ont pas pu non plus marquer trois points que dans leur situation de fond, c’est la seule chose qui les vaille.

Les statistiques disent que Huesca et Villarreal sont les rois du match nul en First et l’affrontement en terrain aragonais l’a confirmé depuis que les deux ont signé leur dixième tableau de la campagne.

Huesca était une fois de plus incapable de vaincre un ennemi, ce qu’ils n’ont réalisé qu’une seule fois cette saison, et l’ajout un par un est peu utile dans leur situation. Au contraire, elle l’aggrave, non seulement d’un point de vue quantitatif mais aussi d’un point de vue moral.

Villarreal, malgré le fait que l’ajout loin de chez soi soit toujours positif, ils n’ont pas quitté le terrain haut-aragonais satisfait non plus car un point pour le quatrième classé contre le fond semble court et de plus après avoir enchaîné deux jours consécutifs de tirage au sort, ce qui vous prive de la possibilité de continuer à déranger Le Real Madrid deuxième.

Les deux équipes ont commencé le match avec une pression très élevée qui les a empêchées de progresser vers les zones rivales, même si le chronomètre avançait l’équipe jaune a réussi à prendre possession du ballon mais sans danger au but de Huesca car les hommes de Pacheta se sont bien défendus et ont empêché toute progression vers leur zone.

La performance défensive locale a été parfaite mais, au contraire, elle s’est à peine étirée en attaque et n’a pas non plus atteint la zone de Villarreal.

Alvaro Fernández et Sergio Asenjo n’étaient que de simples spectateurs dans les 45 premières minutes au cours desquelles ils pensaient plus à éviter les erreurs qu’à chercher décidément le but rival et qui n’ont enregistré qu’un seul tir de chaque équipe, et les deux étaient très hors piste.

Il le début de la deuxième période était plus ému, avec deux chances pour Moi Gómez, dans un contre dont le tir Alvaro Fernández a sauvé à la 51e, et avec un autre tir de Javi Ontiveros qui a touché Etienne Capoue et qui a permis à Asenjo de prendre le ballon plus facilement sans problèmes.

Ce début effervescent a cédé la place à une volonté et non à la puissance des deux jusqu’à la fin qui a mis l’ordre défensif en avance et ne rentre pas dans le risque à la recherche des trois points décidément et qui se traduit par l’absence à nouveau d’occasions et l’égalité logique.

Fiche technique:

0 – Huesca: Alvaro Fernandez; Maffeo (Pedro López, m 74), Pulido, Siovas, Gastón Silva (Luisinho, m 83), Javi Galán; Seoane, Doumbia, Ontiveros (Rafa Mir, m.57; Escriche (Mikel Rico, m.57) et Okazaki (Sergio Gómez, m.57).

0 – Villarreal: Asenjo; Rubén Peña, Funes Mori (Fer Niño, m.84), Albiol, Paul Torres, Pedraza (Estupiñán, m.76); Trigueros (Pino, m 62), Capoue (Coquelin, m 76), Parejo; Bacca (Paco Alcácer, m 62) et Moi Gómez.

Arbitre: Alberola Rojas (Comité de Castilla-La Mancha). Il a donné un carton jaune à Ontiveros, Luisinho et Escriche, de Huesca, et Capoue, de Villarreal

Incidents: match correspondant à la vingtième journée de LaLiga Santander joué au stade El Alcoraz de Huesca à huis clos.