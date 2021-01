La chanteuse Natti Natasha a démarré l’année 2021 en grand avec la première de son nouveau single «Before the sun Rises», une chanson dans laquelle elle unit son talent à Prince Royce. Le thème a été composé par les deux artistes, parmi d’autres compositeurs, et représente le début d’une nouvelle étape dans la vie du dominicain.

“Avant que le soleil se lève” est une chanson produite par DJ Luian, Mambo Kingz et Rafael Salcedo “Neneto”. Avec ses paroles, le single exprime que, bien que nous soyons différents et que nos chemins aient pris d’autres directions, nous pouvons nous revoir et passer un bon moment.

“J’ai décidé de commencer l’année avec un son plus doux car en ce moment je m’identifie à ce sentiment: avec un reggaetonsito doux, avec des paroles d’amour, pour recommencer avec la nouvelle année. Un redémarrage avec amour, avec des paroles positives, avec une bonne ambiance et j’ai senti que c’était le bon thème pour commencer l’année », a déclaré Natti Natasha dans un communiqué.

«Travailler sur cette collaboration avec mon compatriote Prince Royce a été un véritable honneur. Je l’ai rencontré quand j’étais à New York à la recherche de ma chance dans la musique, je l’ai vu comme un jeune homme réaliser ses rêves et, à partir de ce moment, il est devenu une inspiration pour moi », a-t-il ajouté.

De son côté, le prince Royce a souligné que la collaboration «s’est déroulée de manière très spontanée». «Nous enregistrions une vidéo ensemble, et ce soir-là, nous sommes allés au studio où ils ont joué la chanson pour moi et j’ai écrit et enregistré mes parties. Le processus a été magique et travailler à nouveau avec mon compatriote Natti Natasha est un réel plaisir“, Il ajouta.

Récemment, L’artiste dominicain a reçu 7 nominations pour Premio Lo Nuestro 2021, apparaissant parmi les artistes féminines les plus nominées, dans les catégories “Artiste de l’année au Prix Lo Nuestro”, “Artiste féminine de l’année-Urbain”, “Remix de l’année” pour La meilleure version de moi (Romeo Santos) et DJ No Pares ( Justin Quiles, Farruko, Zion, Dalex, Lenny Tavarez), “Chanson de l’année” pour La meilleure version de moi, “Chanson tropicale de l’année” pour La meilleure version de moi, “Chanson de l’année – Urbain” pour Honey Boo (CNCO ).

