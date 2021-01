Une image de Griezmann avec Barcelone contre Cornellà. .

La Édition 2020/21 c’est une édition avec beaucoup de surprises, tellement que dans assommer il ne reste plus que onze ensembles de la catégorie la plus élevée. Ce sera ce vendredi à partir de 13h00 dans la Ciudad del Fútbol de Las Rozas que se déroulera le tirage au sort qui correspondra aux équipes qui ont réussi à arriver en vie.

Les équipes Second B et Second affronteront ceux de First, et le reste de la catégorie la plus élevée seront jumelés.

Les équipes de la catégorie la plus élevée seront toujours dans la course Real Sociedad, Valladolid, Grenade, Séville, Valence, Betis, Osasuna, Levante, Villarreal, Athletic et Barcelone; Deuxièmement, Almería, Girona et Rayo Vallecano; et Second B Navalcarnero et Alcoyano.

Tirage des huitièmes de finale de la Copa del Rey 2021

Un verre plein de surprises

Aux éliminations au deuxième tour de Atlético de Madrid (contre Cornellá), Le Celta (Ibiza-Eivissa), Getafe (contre Cordoue) et Huesca (contre Alcoyano) ont été rejoints dans la ronde par le Real Madrid, Eibar, Alavés et Cadix.

Il Le Real Madrid a succombé à El Collao à Alcoyano (2-1), après avoir fait des heures supplémentaires; Eibar a perdu contre l’autre équipe de deuxième B survivante, Navalcarnero (3-1); Alavés a été battu par Almería (5-0); et Gérone a pu battre Cadix (2-0).

Certains de ceux qui ont progressé l’ont fait avec des problèmes notables. Levante avait besoin de pénalités contre Fuenlabrada, le Barcelone et Valladolid l’extension contre Ibiza et la Peña Deportiva, et Séville, Villarreal et Athletic ont été annulées sur la cloche de Leganés, Tenerife et Ibiza-Eivissa, avec tant de derniers de l’Argentin Lucas Ocampos, Fer Niño et Unai Nunez.

La cravate Un seul match sera joué les 26, 27 et 28 janvier dans les champs des clubs de catégorie inférieure, et s’ils étaient de même catégorie dans ceux des clubs dont la balle est tirée en premier. Les jeux compteront pour la première fois cette campagne avec l’aide de l’arbitrage vidéo (VAR).