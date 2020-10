Une action derby entre Navarro et Avilés de la saison dernière. | Ricardo Solis

L’équipe Navarro a redémarré hier après que son équipe ait dû être confinée par le positif pour covid-19 d’un membre de l’équipe. “Enfin, aujourd’hui (hier) nous avons commencé à nous entraîner normalement, je veux déjà les voir s’entraîner sur le terrain”, explique le président du club, Juan Carlos García. Le positif de l’équipe n’a pas encore rejoint, mais les autres ont été testés négatifs et peuvent désormais faire de l’exercice: “Celui qui a été testé positif va bien, si tout va bien la semaine prochaine, ils lui donneront la permission de commencer l’entraînement”, explique García.

Le positif d’un joueur a empêché Navarro de faire ses débuts cette saison en Ligue. Et c’est qu’après cela, l’arrêt de la compétition est arrivé. Le président du club de Valliniello comprend qu’il ne faut pas jouer s’il n’y a pas de public et s’assure que tout doit être fait pour inverser la situation et que les gens peuvent réintégrer les terrains asturiens: «Il faut se battre un peu pour jouer avec le public , Je ne pense pas que ce soit fou; Maintenant, pour le moment, il n’y a rien de mal à être un peu prudent, mais le week-end suivant, cela pourrait être essayé », déclare Juan Carlos García.

Le report de la dernière journée a laissé Navarro sans disputer le premier derby de la saison, celui qui a affronté Avilés à Suárez Puerta. Un match qui, reconnaît Garcia, “est spécial”. Malgré tout, le président de l’entité Valliniello est optimiste quant à la saison et aux options disponibles pour reprendre le calendrier et terminer la Ligue avec des garanties: «Je pense que le calendrier sera repris avec un match dans la semaine. et que nous pouvons finir ».