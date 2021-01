Carlos Sainz dit au revoir à plusieurs de ses options pour prendre le contrôle de la salle Rallye Dakar de sa carrière … mais sauve les rares restants grâce à une réaction de champion. Le pilote espagnol a de nouveau subi des problèmes de navigation ce jeudi qui lui ont causé des pertes de près de quelques minutes, de quoi le tenir et bien loin des deux grands dominateurs de la catégorie automobile lors de l’édition 2021, Stéphane Peterhansel et Nasser Al-Attiyah.

Cependant, dans la dernière étape, Sainz a tout lâché pour tenir le Dakar et minimiser le temps perdu dans le set à 12 avec Monsieur Dakar, qui continue comme leader dans la catégorie automobile. Le sud-africain Giniel de Villiers, l’un des classiques de la course, il a remporté la victoire partielle.

Le début de l’étape condamné Carlos Sainz, qui a souffert au même moment où la sélection en motocyclettes a eu lieu auparavant et a été perdue jusqu’à ce qu’il cède plus de 25 minutes. Sébastien Loeb, le poursuivant madrilène au classement général, a subi le même problème, se plaçant avec Sainz à plus d’une demi-heure de retard sur les leaders du set avec seulement 155 kilomètres écoulés.

La situation était extrême mais la voiture de Carlos était intacte. Lui et Lucas Cruz ils ont puisé la force de la faiblesse pour se relever du coup moral et essayer de renverser la situation, autant que possible. Avec une conduite agressive, mais avec plein succès, le duo espagnol a coupé les minutes avec De Villiers, Al-Attiyah et le leader Peterhansel, qui a vu comment la Mini de Sainz a volé le long de la route.

La perte finale existait, mais elle était bien moindre que les pires présages pourraient indiquer. Sainz a accordé 13:56 minutes par rapport à Peterhansel et 10:41 avec Al-Attiyah, qui est un peu plus de 48 minutes derrière la direction du Dakar. Une distance très importante mais pas insurmontable pour le triple champion, qui est toujours prêt à se battre beaucoup sur les dunes du Dakar.

Barreda perd un soufflet à moto

Sur les motos, Joan Barreda il a souffert comme prévu lors de l’ouverture de la piste et est tombé à la neuvième place du général. Le pilote de Torreblanca est le grand espoir espagnol dans la catégorie mais perd certaines options dans les montagnes russes que le Dakar, dans lequel vous pouvez passer d’une victoire d’étape à une minute dans la suivante, en ne tenant compte que de l’ordre de départ du partiel.

D’un jour à l’autre, les choses peuvent beaucoup changer et Barreda, désormais à 14 minutes du leader, l’Argentin Kevin Benavides, il garde ses options d’au moins monter sur le podium. La note positive de la journée en termes de participation nationale l’a mis Lorenzo Santolino, qui est classé premier espagnol au classement général, neuf minutes d’avance, après avoir terminé quatrième dans une étape clé pour l’avenir du Dakar.