La sortie de “NBA 2K21” approche à grands pas et nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur le jeu vidéo de basket-ball.

2K est devenu le jeu vidéo préféré des fans de la NBA au cours des dernières années. En fait, 2K a un tel avantage sur NBA Live d’EA Sports qu’il n’y aura pas de NBA Live cette année. 2K a révolutionné les jeux vidéo de sport avec son mode de jeu MyCareer en profondeur, et nous avons vu d’autres jeux copier une formule similaire ces dernières années.

Mais si 2K domine le marché, les fabricants de jeux vidéo savent également qu’ils doivent s’améliorer. NBA 2K21 aura donc de nouvelles fonctionnalités et un gameplay amélioré, que nous aborderons ci-dessous. Il convient également de souligner que 2K sera disponible sur les consoles de nouvelle génération lorsque la Xbox Series X et la PlayStation 5 sortiront cette saison des vacances.

Maintenant que nous avons couvert les bases, voyons ce que vous obtiendrez lorsque vous achetez NBA 2K21.

(NBA 2K) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/e/db/nba-2k21-release-date-price-editions_1bde6g7fzjyju1hx08pbdfnrh2.jpg?t=210443260&w=500&quality=80

Date de sortie de NBA 2K21

NBA 2K21 sortira le 4 septembre 2020. Les versions de nouvelle génération du jeu seront publiées au lancement avec la Xbox Series X et la PlayStation 5. Microsoft et Sony n’ont pas encore annoncé de dates officielles pour l’une ou l’autre des versions de console, mais les deux devraient faire leurs débuts fin novembre. Lorsque les nouvelles consoles seront disponibles, la sortie des versions nouvelle génération de NBA 2K21 le sera également.

Éditions et prix de la NBA 2K21

Il y a techniquement quatre éditions de NBA 2K21 cette année. Il y a un édition standard et Édition Mamba Forever qui vont avec la génération actuelle de consoles. Et puis il y aura une édition Standard et une édition Mamba Forever pour les consoles de nouvelle génération. Chaque édition comporte sa propre couverture unique. Damian Lillard honorera l’édition standard de la génération actuelle tandis que Zion Williamson figurera dans l’édition standard de la version de nouvelle génération. Kobe Bryant est présenté sur les deux couvertures de Mamba Forever Edition.

Quant à ce que vous obtenez avec chaque édition, nous le décomposerons ci-dessous.

Édition Standard – Génération actuelle

Prix: 59,99 $

Ce que vous obtenez:

5000 Monnaie Virtuelle5000 Points Mon ÉQUIPE10 packs promotionnels Mon ÉQUIPE (livrés un par semaine) 9 Boosts de compétences Ma CARRIÈRE5 paires Collection de chaussuresDamian Lillard Collection numérique Collection Lillard MyTEAM Free Agent Card personnalisé Lillard MyPLAYER T-shirt Tissot Chrono XL Montre NBA pour MyPLAYER

Mamba Forever Edition – Génération actuelle

Prix: 99,99 $

Ce que vous obtenez:

100000 Monnaie Virtuelle10 000 Points Mon ÉQUIPE10 jetons MyTEAM60 Boostes de compétences MyCAREER30 Boosters Gatorade40 Packs promotionnels Mon ÉQUIPE (10 au lancement, puis 3 par semaine) Sapphire Damian Lillard et Zion Williamson Cartes MyTEAMMyPLAYER Shoe CollectionMyPLAYER backpackKobe Bryant Digital Collection 5 MyPLAYER Shoes 3 MyPLAYER Jerseys Black Mamba Uniform Rookie Lakers MyTEAM Jerseys Black Mamba Custom MyTEAM Jerseys Sapphire Kobe MyTEAM Card (Evos to Ruby) 5 MyTEAM Shoes (Incl.1 Diamond)

Vous recevez également la collection numérique Damian Lillard dans l’édition Mamba Forever.

Édition Standard – Next Gen

Prix: 69,99 $

Ce que vous obtenez:

5000 Monnaie Virtuelle5000 Points Mon ÉQUIPE10 packs promotionnels Mon ÉQUIPE (livrés un par semaine) 9 Boosts de compétences Ma CARRIÈRE 5 paires Collection de chaussures Collection numérique Zion Williamson Collection numérique Zion My ÉQUIPE Carte d’agent gratuit Zion New Orleans Pelicans Maillot MyPLAYER Zion MyPLAYER Dunk Animation Package

Mamba Forever Edition – nouvelle génération

Prix: 99,99 $

Ce que vous obtenez: Identique à la génération actuelle, sauf que vous obtenez la collection numérique Zion Williamson au lieu de la collection numérique Damian Lillard.

(NBA 2K) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/7a/34/damian-lillard-nba-2k-gameplay_hmno3olrdi2z19z8cu6n8f2g7.jpg?t=213964036&w=500&quality=80

Comment mettre à niveau NBA 2K21 vers la prochaine génération

Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles pour les personnes qui souhaitent mettre à niveau NBA 2K de la génération actuelle à la génération suivante. La bonne nouvelle est qu’il est possible de le faire sans avoir à acheter le jeu deux fois. La mauvaise nouvelle est que ce n’est pas possible si vous achetez l’édition Standard. Si vous souhaitez mettre à niveau NBA 2K21 de la génération actuelle à la génération suivante, vous devez acheter l’édition Mamba Forever..

Il convient également de souligner que vous ne pouvez passer à la prochaine génération que si vous restez dans la famille des consoles (PlayStation 4 vers PlayStation 5 ou Xbox one vers Xbox Series X). Vous recevrez également la collection numérique Zion Williamson sans frais supplémentaires une fois que vous aurez mis à niveau vers la version de nouvelle génération du jeu. Cette offre est disponible à la fois sous forme de copies physiques du jeu et de copies numériques.

Une autre mauvaise nouvelle est votre inventaire MyPLAYER et la progression ne sera pas transférée dans le commutateur de nouvelle génération.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur le commutateur de nouvelle génération sur le site Web de NBA 2K.

Couvertures NBA 2K21

(NBA 2K) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/12/91/nba-2k21-cover-athletes_19130g6quk7kz1npwzb2x4gsjg.png?t=212042196&w=500&quality=80

Damian Lillard sera l’athlète de couverture sur la génération actuelle de consoles pour l’édition standard du jeu. Zion Williamson prendra le relais de l’édition standard avec la sortie des jeux de nouvelle génération. Kobe Bryant est présenté sur les deux versions du jeu Mamba Forever Edition, bien qu’il ait deux couvertures distinctes.

Fonctionnalités NBA 2K21, anciennes et nouvelles

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a pas eu beaucoup de publications sur les nouveautés de NBA 2K21. Bien que sa sortie soit dans moins d’un mois, très peu de choses ont été révélées sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. Bien que rien d’officiel n’ait été dit à ce sujet, je suppose que la société s’est beaucoup plus concentrée sur les versions de nouvelle génération qui sortiront plus tard dans l’année. Et les versions de nouvelle génération sont celles où vous verrez les véritables progrès.

Une caractéristique répandue, cependant, est la possibilité de créer une joueuse pour MyCareer. Nous avons vu l’introduction de la WNBA dans NBA 2K20, mais les fans étaient contrariés de ne pas pouvoir faire progresser le sport féminin dans MyCareer. NBA 2K n’a pas confirmé cette rumeur, mais en a fait davantage allusion aux fans de la WNBA.

“Eh bien, nous ne voulions pas dévoiler trop de choses aujourd’hui avec de nouveaux modes, mais une chose que je dirai est que les fans de la WNBA vont être très excités pour ce que nous apportons à la table avec la prochaine génération”, NBA Le directeur du gameplay de 2K21, Mike Wang, a déclaré lors d’une séance de questions-réponses sur NBA 2KTV.

En ce qui concerne les fonctionnalités / modes de jeu, nous pouvons probablement nous attendre à voir à nouveau MyCareer, 2K Pro-Am, Playground, MyLeague, MyTeam, Blacktop et Play Now.

Modifications du gameplay de NBA 2K21

Dans sa mise à jour Courtside Report, 2K dit que la star de la couverture Damian Lillard a fait quelques suggestions pour améliorer le jeu. Par exemple, votre lecteur MyCareer peut désormais atteindre une hauteur maximale de 6-8, une augmentation par rapport aux années précédentes. Quelques mises à jour mineures supplémentaires ont été incluses dans ce que 2K appelle le jeu «amusant».

Un autre changement est une amélioration du Pro Stick.

Maintenez RS vers le bas = coup de saut Maintenez RS à gauche ou à droite = échappez aux mouvements de dribble Maintenez RS en haut = taille de signature augmentée Appuyez sur RS = mouvements de dribble rapides 1 à 1 Appuyez sur RS avec Sprint maintenu = mouvements de dribbles rapides

(NBA 2K) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/a2/46/damian-lillard-nba-2k_1cy341nhdi94bztd7izn6i8zp.jpg?t=213865684&w=500&quality=80

De NBA 2K:

Le Pro Stick est un incontournable du basket-ball 2K depuis des années et, pour la plupart, est resté pratiquement inchangé depuis sa création. Pour NBA 2K21, nous avons vu cela comme une grande opportunité de rafraîchir le jeu du côté offensif. Dans les jeux précédents, vous pouviez tenir le Pro Stick dans n’importe quelle direction pour prendre une photo sautée. Cela nous empêchait d’utiliser le bon bâton comme un bâton de dribble complet. Cette année, nous apportons donc un changement assez important au fonctionnement du Pro Stick.

La société de jeux vidéo affirme également que le Pro Stick a amélioré le tir par saut. Un ajout à la prise de vue en 2K21 est le Shot Stick Aiming. C’était une fonctionnalité de NBA 2K17, mais la société l’a améliorée en fonction des commentaires des utilisateurs.

Lorsque vous photographiez avec le Pro Stick, le compteur de tir passe d’une barre de synchronisation à un système de ciblage. Ainsi, au lieu d’essayer d’arrêter le compteur de tir lorsque vous atteignez la fenêtre de déclenchement parfaite, vous ajustez le Pro Stick en temps réel pour atteindre le point de visée central idéal.

Le jeu a également ajouté 40 nouveaux atterrissages de tir au parc.

Sur quelle console NBA 2K21 est-il disponible?

PlayStation 4Xbox OneSwitchSteam / PC

NBA 2K21 sera disponible sur le Playstation 4, Xbox One et Commutateur. Vous pourrez également y jouer sur votre PC via Steam. Le jeu vidéo sera également disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X lors du lancement de ces consoles.