Comme d’habitude à Noël, le NBA offrira des matchs passionnants à tous les fans de la ligue la plus importante de la planète. Il y aura cinq engagements qui auront lieu tout au long du vendredi 25 décembre et tous seront sur l’écran ESPN, ainsi que le NBA Pass. Également dans le service de streaming du réseau international: ESPN Play. Infâme.

Le match entre les Los Angeles Lakers et les Dallas Mavericks sera la star du jour. Dans ce concours, deux des joueurs les plus importants de la compétition se retrouveront à nouveau: LeBron James et Luka Doncic. Pour l’instant, l’Américain compte cinq victoires à l’une des Slovènes en tête-à-tête personnel.

De son côté, le «roi» cherchera une victoire pour égaler le retraité Dwyane Wade en tant que joueur le plus gagnant à Noël. Et de son côté, Doncic contestera son premier engagement à cette date spéciale. Ensemble, les Lakers ont 23 présences le 25 décembre et les Mavericks seulement trois.

En revanche, l’équipe de LeBron a chuté dans le match qu’elle a disputé le 22 décembre contre les Los Angeles Clippers par 109-116. De même, l’équipe de Doncic a également trébuché sur 23 contre les Phoenix Suns 106-102. Ils vont tous les deux remporter la première victoire de la saison.

NBA: les matchs du 25 décembre

Miami Heat vs. Pélicans de la Nouvelle-Orléans sur ESPN

Heures: 12:00 m. (Pérou et Colombie), 14h00 (Argentine) 11h00 (Mexique), 18h00 (Mexique)

Milwaukee Bucks contre Golden State Warriors sur ESPN

Horaires: 14h30 (Pérou et Colombie), 16h30 (Argentine), 12h30 (Mexique), 20h30 (Espagne)

Boston Celtics c. Brooklyn Nets sur ESPN

Horaires: 17h00 (Pérou et Colombie), 19h00 (Argentine), 16h00 (Mexique), 23h00 (Espagne)

Los Angeles Lakers c. Dallas Mavericks sur ESPN

Horaires: 20h00 (Pérou et Colombie), 22h00 (Argentine), 19h00 (Mexique), 2h00 (Espagne)

Denver Nuggets contre Los Angeles Clippers sur ESPN

Horaires: 22h30 (Pérou et Colombie), 12h30 (Argentine), 21h30 (Mexique), 4h30 (Espagne)

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER