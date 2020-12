Mis à jour le 12/06/2020 à 18:44 PM

Facundo Campazzo atteindra enfin l’un de ses objectifs et jouera dans le NBA. Depuis son arrivée aux États-Unis, le Cordoue a généré l’une des attentes les plus élevées du championnat américain pour cette saison. Il ne lui reste plus qu’à attendre les jours avant de pouvoir faire ses débuts dans la plus importante ligue de basket-ball au monde. Ce week-end, il a été révélé quel numéro il utilisera pendant son séjour dans le Pépites de Denver.

La franchise a confirmé l’alignement avec les chiffres pour la saison 2020-2021. Là, on a appris que Campazzo Il portera le maillot avec le numéro 7, le même qu’il a porté pendant une grande partie de sa carrière.

Le porteur de ce numéro la saison dernière était Mason Plumlee, mais après une agence libre, le pivot a signé avec Pistons de Detroit et a annulé cette possibilité.

«Je pense que 7 est là, je pense que ce sera le cas. Je l’ai demandé, voyons s’ils me le donnent, je ne veux pas encore fêter ça, mais Je vais me battre pour le 7″, Avait déclaré Le Cordovan il y a quelques jours au programme Salle de jeux ESPN.

Le ‘7’ était aussi le nombre de Campazzo dans le Real Madrid.

Flatterie à Campazo

L’entraîneur des Nuggets, Mike Malone, a fait l’éloge de l’Argentin, assurant qu’il peut faire une différence dans la NBA cette saison.

“Campazzo est l’un des cinq meilleurs au monde en pick and roll et un défenseur disruptif. À son tour, c’est un grand passeur. Voyez ce que les autres ne font pas et en quoi cela ressemble Nikola Jokic“, m’a dit.

“Quand je suis déprimé, voir ses reflets me fait sourire”, ajoutée.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER