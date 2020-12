Perte irréparable. Villes de Karl-Anthony, figure des Timberwolves du Minnesota, surpris par un témoignage choquant après son retour officiel au NBA avec de belles performances contre les Pistons de Detroit, révélant la souffrance qu’il subit depuis des mois en raison de la mort de sa mère due au coronavirus (COVID-19).

Le basketteur dominicain-américain a mené l’équipe du Minnesota à des débuts gagnants lors de la saison 2020/2021 du tournoi et a fait une dédicace spéciale à Jacqueline Cruz-Towns, sa mère, décédée le 13 avril à 58 ans après avoir souffert de la maladie. A partir de ce jour, plus rien n’a été pareil pour le pivot.

La victoire “signifie beaucoup”, a déclaré Towns après le match. «Je suis heureux de l’avoir dédié. Je lui ai dit que j’obtiendrais cette victoire et que je garderais le ballon, donc je suis très heureux de l’avoir obtenu pour elle. Cependant, il a précisé que rien ne remplira le vide qu’il ressent actuellement.

«Je ne me reconnais même pas dans les jeux et les années que j’ai joué dans le passé, ni comment je me sentais à l’époque. Si je peux être honnête pendant une seconde, je ne m’en souviens pas ou ne m’en soucie pas. Je sais seulement ce qui s’est passé le 13 avril. Parce que vous pouvez me voir sourire, mais que Karl est mort le 13 avril. Et il ne revient jamais. Je ne me souviens pas de cet homme, je ne sais pas qui il est. Ils parlent à mon corps, mais mon âme est morte depuis un certain temps », a-t-il dit, interrogé sur le sentiment que ces débuts de Timberwolves lui ont laissé par rapport aux autres.

«J’ai beaucoup de chance, comme je l’ai dit, d’avoir mes enfants, ma nièce et mon neveu, à la maison avec moi. Et ma sœur, qui a toujours été avec moi et était la préférée de ma mère. J’adorerais répondre, mais je ne connais pas cet homme dont ils m’interrogent. Je ne me souviens de rien », a-t-il ajouté.

Karl-Anthony Towns, qui a également perdu six autres membres de sa famille à cause du coronavirus, a contribué le double-double de 22 points, 11 rebonds et sept passes décisives pour que les Timberwolves battent les Detroit Pistons 111-101. En 30 minutes sur le terrain de jeu, il a réalisé 6 tirs sur 10 depuis le terrain, dont 2 sur 4 triples, il était parfait en personnel avec huit sur huit.

