Mis à jour le 12/02/2020 à 18:57

Fans de Les Lakers de Los Angeles respirer tranquillement après avoir su que la plus haute étoile du NBA, James Lebron, sont parvenus à un accord pour prolonger leur liaison jusqu’en 2023 pour 85 millions de dollars.

James Lebron, qui a remporté l’anneau de la NBA Dans sa deuxième année avec les Lakers, il continuera comme ça dans l’équipe de Los Angeles au moins jusqu’à la saison 2022-23, cela a été confirmé par l’agent du joueur au Los Angeles Times.

L’attaquant est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du basketball. Il a un palmarès impressionnant avec quatre anneaux (un avec le Lakers, un autre avec les Cleveland Cavaliers, et deux autres avec le Heat) et quatre prix MVP de la saison régulière et quatre autres MVP de la finale.

James Lebron atterri dans le Lakers en 2018 dans le but de récupérer la gloire perdue de l’équipe violette et or. Le joueur, qui aura 36 ans le 30 décembre, a rempli son objectif avec le titre NBA et a également été nommé joueur le plus utile (MVP) des dernières finales contre le Miami Heat.

James est également le troisième meilleur buteur de l’histoire de la NBA avec 34 241 points et n’est derrière que sur cette prestigieuse liste de Kareem Abdul-Jabbar (38 387) et Karl Malone (36 928).

Le prochain chapitre de @laddersport + @MyOpenFit !! 💪🏾💪🏾 Sky est la limite maintenant! Tout ce dont vous avez besoin pour atteindre la grandeur à votre façon. 🚀 👑 pic.twitter.com/fcvysMmWFb – LeBron James (@KingJames) 2 décembre 2020

Les Lakers de Los Angeles espèrent répéter le succès de l’année dernière et pour cela ils ont engagé Marc Gasol, Dennis Schröder, Wesley Matthews et Montrezl Harrell pour escorter James dans cette nouvelle saison.

