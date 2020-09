Et puis il y en avait quatre. Après un mois et demi de compétition à l’intérieur de la “bulle” de la NBA, la course pour le championnat 2020 est aux Celtics, Heat, Lakers et Nuggets.

Los Angeles et Miami ont pu franchir le deuxième tour des éliminatoires, mais Boston et Denver ont dû participer aux sept matchs complets pour se qualifier pour les finales de la Conférence Est et Ouest. Maintenant, ces prétendants se retrouvent à seulement quatre victoires de la finale de la NBA.

Vous trouverez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir pour regarder les finales de la conférence, y compris les programmes télévisés des deux séries.

Bracket éliminatoire NBA 2020

Les éliminatoires de la NBA 2020 suivront le format typique avec des séries complètes des meilleurs des sept tout au long de la finale de la NBA.

Calendrier des éliminatoires de la NBA, résultats

Résultats de la finale de la Conférence Est

(3) Celtics contre (5) Chaleur

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

15 septembre Heat 117, Celtics 114 (Miami mène 1-0) 18h30 ESPN 17 septembre Match 2 19h00 ESPN 19 septembre Match 3 20h30 ESPN TBD Game 4 TBD ESPN TBD Game 5 * TBD ESPN TBD Jeu 6 * TBD ESPN TBD Jeu 7 * TBD ESPN

*si nécessaire

Résultats de la finale de la Conférence Ouest

(1) Lakers contre (3) Nuggets

Date

Jeu

Heure (ET)

Télévision nationale

18 sept. Jeu 1 21 h 00 TNT 20 sept. Jeu 2 19 h 30 TNT 22 sept. Jeu 3 21 h 00 TNT 24 sept. Jeu 4 21 h 00 TNT 26 sept. Jeu 17 h * 21 h TNT 28 septembre Jeu 6 * À déterminer TNT 30 septembre Game 7 * TBD TNT

*si nécessaire

Résultats du deuxième tour de la Conférence Est

(1) Bucks contre (5) Heat: Miami gagne la série, 4-1

Jeu 1: Heat 115, Bucks 104Jeu 2: Heat 116, Bucks 114Jeu 3: Heat 115, Bucks 100Jeu 4: Bucks 118, Heat 115Jeu 5: Heat 103, Bucks 94

(2) Raptors contre (3) Celtics: Boston remporte la série, 4-3

Jeu 1: Celtics 112, Raptors 94Jeu 2: Celtics 102, Raptors 99Jeu 3: Raptors 104, Celtics 103Jeu 4: Raptors 100, Celtics 93Jeu 5: Celtics 111, Raptors 89Jeu 6: Raptors 125, Celtics 122Jeu 7: Celtics 92, Raptors 87

Résultats du deuxième tour de la Conférence de l’Ouest

(1) Lakers contre (4) Rockets: Los Angeles remporte la série, 4-1

Jeu 1: Rockets 112, Lakers 97 Jeu 2: Lakers 117, Rockets 109 Jeu 3: Lakers 112, Rockets 102 Jeu 4: Lakers 110, Rockets 100 Jeu 5: Lakers 119, Rockets 96

(2) Clippers contre (3) Nuggets: Denver remporte la série, 4-3

Jeu 1: Clippers 120, Nuggets 97 Jeu 2: Nuggets 110, Clippers 101 Jeu 3: Clippers 113, Nuggets 107 Jeu 4: Clippers 96, Nuggets 85 Jeu 5: Nuggets 111, Clippers 105 Jeu 6: Nuggets 111, Clippers 98 Jeu 7: Nuggets 104, Clippers 89

Résultats du premier tour de la Conférence Est

(1) Bucks contre (8) Magic: Milwaukee gagne la série, 4-1

Jeu 1: Magic 122, Bucks 110 Jeu 2: Bucks 111, Magic 96 Jeu 3: Bucks 121, Magic 107 Jeu 4: Bucks 121, Magic 106 Jeu 5: Bucks 118, Magic 104

(2) Raptors contre (7) Nets: Toronto remporte la série, 4-0

Jeu 1: Raptors 134, Nets 110 Jeu 2: Raptors 104, Nets 99 Jeu 3: Raptors 117, Nets 92 Jeu 4: Raptors 150, Nets 122

(3) Celtics contre (6) 76ers: Boston remporte la série, 4-0

Jeu 1: Celtics 109, 76ers 101Jeu 2: Celtics 128, 76ers 101Jeu 3: Celtics 102, 76ers 94Jeu 4: Celtics 110, 76ers 106

(4) Pacers contre (5) Heat: Miami gagne la série, 4-0

Jeu 1: Heat 113, Pacers 101Jeu 2: Heat 109, Pacers 100Jeu 3: Heat 124, Pacers 115Jeu 4: Heat 99, Pacers 87

Résultats du premier tour de la Conférence Ouest

(1) Lakers contre (8) Trail Blazers: Los Angeles remporte la série, 4-1

Jeu 1: Trail Blazers 100, Lakers 93Jeu 2: Lakers 111, Trail Blazers 88Jeu 3: Lakers 116, Trail Blazers 108Jeu 4: Lakers 135, Trail Blazers 115Jeu 5: Lakers 131, Trail Blazers 122

(2) Clippers contre (7) Mavericks: Los Angeles remporte la série, 4-2

Jeu 1: Clippers 118, Mavericks 110 Jeu 2: Mavericks 127, Clippers 114 Jeu 3: Clippers 130, Mavericks 122 Jeu 4: Mavericks 135, Clippers 133 Jeu 5: Clippers 154, Mavericks 111 Jeu 6: Clippers 111, Mavericks 97

(3) Nuggets contre (6) Jazz: Denver remporte la série, 4-3

Jeu 1: Nuggets 135, Jazz 125 Jeu 2: Jazz 124, Nuggets 105 Jeu 3: Jazz 124, Nuggets 87 Jeu 4: Jazz 129, Nuggets 127 Jeu 5: Nuggets 117, Jazz 107 Jeu 6: Nuggets 119, Jazz 107 Jeu 7: Nuggets 80, Jazz 78

(4) Rockets contre (5) Thunder: Houston gagne la série, 4-3

Jeu 1: Rockets 123, Thunder 108 Jeu 2: Rockets 111, Thunder 98 Jeu 3: Thunder 119, Rockets 107 Jeu 4: Thunder 117, Rockets 114 Jeu 5: Rockets 114, Thunder 80 Jeu 6: Thunder 104, Rockets 100 Jeu 7: Rockets 104, Thunder 102

Calendrier NBA 2020

(Toutes les heures de l’Est)

17 sept.

Correspondre

Temps

Télévision nationale

Heat vs Celtics (match 2) 19 h ESPN

18 sept.

Correspondre

Temps

Télévision nationale

Nuggets vs Lakers (match 1) 21 h TNT

19 sept.

Correspondre

Temps

Télévision nationale

Celtics vs Heat (match 3) 20h30 ESPN

20 sept.

Correspondre

Temps

Télévision nationale

Nuggets vs Lakers (match 2) 19h30 TNT