LAKE BUENA VISTA, Floride – Trois réflexions sur la victoire de 100-93 de Toronto lors du match 4 contre Boston samedi…

Les Raptors ont la vie

Au début des matchs de classement, j’ai eu une conversation avec un officiel des Raptors. Kawhi Leonard est parti, m’a dit le fonctionnaire. Mais une partie de lui est toujours là. Parmi les nombreuses choses que Leonard a apportées à Toronto, il y avait la force mentale, la capacité de se débarrasser des pertes et de passer au match suivant. C’est ainsi que les Raptors ont effacé un trou 2-0 contre Milwaukee la saison dernière. Et c’est ainsi que Toronto a égalisé sa série de deuxième tour avec Boston dans celui-ci.

Ne vous y trompez pas: celui-ci n’était pas joli. Toronto a tiré 39,5% du sol (contre 44% à Boston); les Raps étaient nettement meilleurs de la fourchette de trois points (38,6%) tandis que les Celtics étaient carrément épouvantables (20%) avec Jaylen Brown (2-11) le pire contrevenant.

À la suite de la victoire battante de Toronto contre Boston dans le troisième match, je me suis demandé comment les Celtics en sortiraient. Pas bien, il s’avère. Brown m’a dit que l’équipe n’avait jamais semblé entrer dans un rythme; Brad Stevens a qualifié son équipe de «pas croustillante» et a noté que les joueurs avaient l’air de descendre après chaque tir manqué.

Toronto, quant à elle, était aux commandes partout. «Première fois toutes les séries qui se sont déroulées», a déclaré Nick Nurse. Les Raptors ont aimé les regards qu’ils obtenaient au-delà de la ligne à trois points de cette série; samedi, ils ont commencé à descendre. La défense, brillante pendant la majeure partie de la reprise, s’est enfermée. «Nous comprenons que c’est le premier à quatre», a déclaré Kyle Lowry. “Tout ce que vous pouvez faire est de continuer à travailler …”

Kim Klement – USA Today Sports

Bienvenue aux playoffs, Pascal Siakam

Les malheurs de tir de Siakam ont été parmi les meilleurs articles de la bulle, et au début de Siakam (1-4 au premier quart, 4-11 en première mi-temps), il semblait qu’il se dirigeait peut-être vers une autre nuit difficile. Siakam, cependant, s’en est tenu à cela. Il a fait un trois au milieu du troisième quart-temps, poussant un cri alors qu’il courait vers le banc. Il a marqué 11 points au troisième quart, aidant Toronto à transformer un match nul en une avance de huit points.

Alors que l’attention s’est portée sur l’attaque de Siakam – il ne peut toujours pas acheter beaucoup de trois, terminant 2-13 – sa défense a repris. Il a été le principal défenseur de Brown et Jayson Tatum, qui ont été moins percutants lors des deux derniers matchs. Il a réussi 11 rebonds lors du match 3. Il a trouvé des moyens de faire une différence.

«Parfois, vous pouvez être pris dans les faits et les ratés», a déclaré Siakam. «Je dois juste comprendre que je dois continuer à faire d’autres choses. C’est quelque chose sur lequel je me concentre. Je ne suis pas inquiet des échecs et des ratés. Je crains d’avoir un impact sur le jeu de différentes manières. »

Et tu, Boston?

À travers six matchs, les Celtics étaient en croisière. L’infraction a cliqué. La défense avait l’air solide.

Dans le match 4, il s’est séparé.

Stevens a dit qu’il n’avait vu aucune gueule de bois du match 3; il a dit qu’il était encouragé par la réaction de l’équipe après la défaite déchirante de jeudi. Mais Toronto a un certain élan maintenant. Les Celtics ont besoin de plus de Tatum, qui est 2-10 sur trois lors des deux derniers matchs. Ils ont besoin de plus de la part de Brown, qui s’est battu à travers de grosses difficultés dans le match 4. Ils ont besoin de plus de Kemba Walker, qui était limité à neuf tirs en 41 minutes. Ils doivent être meilleurs au troisième quart, où Boston a été battu ces derniers temps. Stevens a déclaré que l’équipe avait parlé de ses difficultés au quatrième trimestre avant le match. Dans le match 4, ils ont été surclassés 32-24.

Boston est toujours là-dedans. Sans peut-être la plus grande passe inbounds – et un très bon tir – de l’histoire récente des séries éliminatoires, ils seraient en hausse de 3-1. Mais Toronto, même sans Leonard, est de calibre de championnat. Et les Raptors ne s’en vont pas.