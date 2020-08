NBA Scout publie un avertissement sérieux concernant LaMelo Ball

La loterie NBA Draft a eu lieu la semaine dernière. Les Timberwolves du Minnesota ont remporté la première sélection globale, les Golden State Warriors et Charlotte Hornets complétant les meilleurs choix.

La commande #NBADraftLottery 2020 est fixée. pic.twitter.com/6PLlYKKhY3 – NBA (@NBA) 21 août 2020

La plupart des tableaux de draft ont les mêmes meilleurs joueurs disponibles, bien que dans des ordres différents. LaMelo Ball, James Wiseman et Anthony Edwards sont les trois premiers quasi unanimes.

Cependant, en raison de l’histoire familiale de LaMelo et de l’identité de son père, il a reçu beaucoup plus de battage médiatique que ses homologues. Cela a été à la fois bon et mauvais pour lui.

Côté positif, cela lui a permis de montrer son immense et indéniable talent à un large public. Le revers de la médaille, malheureusement, c’est que cela l’a également exposé à de nombreuses critiques.

Cette semaine, un dépisteur de la NBA s’adressant au New York Post a offert quelques mots de prudence en ce qui concerne le plus jeune frère de Ball.

« LaMelo est un choix très dangereux », a déclaré le scout.

«Un risque-récompense très élevé. Tous les bagages qui accompagnent une décision comme celle-là ne sont pas ce dont les Knicks ont besoin. Honnêtement, Lonzo [Ball] était un horrible tireur. Il a réussi à changer sa mécanique de tir et est maintenant un très bon tireur. C’est très inhabituel, mais il l’a fait et peut-être LaMelo le pourrait aussi.

Pour être juste, certaines de ces critiques semblent injustes. LaMelo est déjà un bien meilleur tireur que Lonzo ne l’a jamais été. À la fois en termes de score catch and shoot et off-the-dribble, il est supérieur à son frère aîné.

Cela dit, LaMelo est toujours un choix dangereux – c’est clair.

LaMelo Ball est livré avec des points d’interrogation

Ball est un talent fascinant. Sa longueur lui permet d’être un meneur de jeu offensif polyvalent, marquant et passant le ballon à volonté.

Avant de se blesser à la fin de l’année dernière, il récoltait 23 points, 9 passes et 9 rebonds par sortie pour les Illawarra Hawks en Australie.

Certes, Ball a une mauvaise sélection de coups. C’est indéniable. Mais probablement parce qu’il n’a jamais joué pour un véritable entraîneur-chef. Si celui qui guide son jeu peut régner dans cette mauvaise habitude, il pourrait devenir un facteur de différence en attaque dès le saut.

Défensivement, LaMelo n’est pas aussi mauvais que certaines personnes le prétendent, mais il n’essaye pas non plus aussi fort qu’il le devrait. Cela va être problématique quand il arrivera en NBA et que tout le monde sera plus fort que lui. Bien sûr, il a de l’expérience en jouant contre des hommes adultes, mais il y a une différence entre les hommes adultes qu’il a affrontés et ceux qu’il affrontera aux États-Unis.

Une grosse différence.

Et ce sera l’une des principales faiblesses du jeu de Ball, du moins au début. S’adapter à l’impact de son manque de force sur son attaque et sa défense au niveau NBA.

L’autre gros problème du jeune homme de 19 ans est d’obtenir des seaux quand il n’est pas en transition. Certaines équipes, comme les Warriors, ne le forceraient évidemment pas à faire cela. Cependant, s’il se retrouve avec une liste non construite pour le run-and-gun, la notation deviendra nettement plus difficile.

Dans l’ensemble, Ball est une sélection classique à haut risque et à haute récompense. Traditionnellement, lorsqu’elles sont confrontées à de telles situations, les organisations ont tendance à mordre la balle et à faire le choix. C’est ce qui s’est passé avec les Lakers de Los Angeles et son frère aîné.

D’une manière ou d’une autre, Ball se retrouvera dans la ligue. Ce qu’il fera une fois arrivé sur place reste à voir.

