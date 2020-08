Marcus Morris a ajouté une couche de controverse à la victoire 154-111 des Clippers mardi, qu’il en ait l’intention ou non.

Au troisième quart de la victoire de Los Angeles dans le cinquième match contre les Mavericks – et avec son équipe détenant déjà une avance considérable – Morris a marché sur la cheville gauche foulée de Luka Doncic, déclenchant des tirades sur Twitter.

Voici plusieurs angles de l’incident en question, survenu juste après le début de la seconde période et avec les Clippers détenant une avance de 81-52.

MISE À JOUR SUR LES BLESSURES: Damian Lillard absent pour le cinquième match avec une entorse au genou droit

Doncic a quitté le troisième match de la série du premier tour et était une décision de jouer dans le match 4 dimanche. Il a aidé Dallas à surmonter un déficit de 20 points dans une victoire de 135-133 pour égaliser la série à 2-2, récoltant 43 points, 17 rebonds et 13 passes.

Après le match, Morris a nié avoir poursuivi Doncic, affirmant qu’il jouait au basket “avec un certain respect pour moi et les autres joueurs”.

Je joue à ce jeu avec un niveau de respect pour moi-même et les autres joueurs. Penser que j’essaierais de blesser quelqu’un est fou pour moi. 10 ans contre les meilleurs. Je me tiens sur la morale et le travail acharné. Je suis en compétition et je le laisse là-bas à chaque match.

– Marcus Morris (@ MookMorris2) 26 août 2020