Alex Rodriguez a trouvé des parallèles avec sa carrière dans la MLB et celle de Kevin Durant lorsque l’ancienne star des Golden State Warriors est apparue dans The Corp With A-Rod et Big Cat de Barstool.

«Nous sommes tous les deux allés voir les grands méchants Yankees, le grand méchant Golden State et une équipe qui avait l’embarras de la richesse», a déclaré Rodriguez. «Déjà champions du monde, beaucoup de similitudes là-bas.»

Lorsque Rodriguez a été échangé aux Yankees des Texas Rangers après la saison 2003, cela a continué une dynastie qui semblait tout aussi inévitable que celle de Golden State quand ils ont obtenu Durant.

Bien que les Rangers aient terminé à la dernière place de la Ligue américaine de l’Ouest cette année-là, Rodriguez a remporté le prix AL MVP.

Les Yankees, quant à eux, avaient participé aux World Series pour la sixième fois en huit ans. Cependant, ils ont perdu contre les Marlins de Floride, prolongeant leur championnat «sécheresse» à trois saisons.

Les Bronx Bombers, qui ont remporté 101 victoires, se sont donc échangés contre le MVP.

De même, les Warriors venaient d’une défaite en finale mais étaient en mesure de faire plus de points. Au lieu de rester satisfaits de ce qu’ils avaient, ils ont poursuivi l’un des meilleurs joueurs de la ligue.

Durant a rejoint l’équipe de Golden State, 73 victoires.

La route vers le premier championnat de Rodriguez n’a pas été aussi rapide que pour Durant.

Il a fallu six saisons avec Rodriguez avant que New York puisse remporter la Série mondiale. Cela est en partie dû à leur féroce rival, une autre comparaison que Rodriguez a attiré avec Durant.

Avant les Yankees, il était en compétition avec Derek Jeter de New York et Nomar Garciaparra des Red Sox de Boston pour être le meilleur arrêt-court du match.

De même, Durant a concouru avec LeBron James pour être le meilleur basketteur du monde.

Après être arrivé à New York, Rodriguez avait besoin de surmonter la bosse de Boston.

« Nous avons eu comme ces super jeunes arrêts-courts à venir », a déclaré Rodriguez. «Quand je suis arrivé à New York, j’avais besoin de travailler si dur parce que je savais que Big Papi, Manny Ramirez et Pedro Martinez des Red Sox faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour nous vaincre, et nous le faisions. exactement la même chose.

Rejoindre les Warriors a aidé Durant à surmonter le blocus de James et à remporter deux titres.

En tant que deux joueurs qui ont dominé le reste de la ligue, il y a certainement des comparaisons qui peuvent être faites entre les deux.

Rodriguez a même mentionné des similitudes en ce qui concerne leurs hauteurs et leurs positions, affirmant qu’à 6 pieds 3 pouces, on lui disait souvent qu’il était trop grand pour être un arrêt court.

Et nous savons tous que Durant est plus grand que le manieur de balle et meneur de jeu traditionnel.

Les stars ont peut-être pratiqué différents sports et eu des carrières très différentes, mais il existe des similitudes entre les parcours de Rodriguez et Durant.