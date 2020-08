La bulle de Walt Disney World continue d’être à la hauteur de sa facturation en tant que zone de sécurité du coronavirus (COVID-19) pour les joueurs. La NBA semble aller de l’avant et a eu suffisamment de succès pour qu’un retour sur les marchés nationaux pour la saison 2020-21 reste quelque peu question.

La MLS a récemment terminé son tournoi à l’intérieur de la bulle, et bien qu’elle ait eu quelques problèmes au cours des premiers jours de la compétition, les tests positifs étaient rares.

Pendant ce temps, la MLB a eu du mal à exécuter son calendrier sans bulle, car plusieurs équipes ont fait face à des épidémies. En revanche, la NBA et la NBPA ont annoncé qu’il n’y avait eu aucun test positif depuis le 13 juillet.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré à Chris Mannix de Sports Illustrated que la configuration de cette ligue à Orlando s’était déroulée plus facilement qu’il ne l’avait prévu:

«C’est mieux que ce que nous avions envisagé. Les joueurs l’ont adopté d’une manière plus animée que nous ne le pensions. Nous savions que cela nécessiterait d’énormes sacrifices de la part de tout le monde, mais je pense que ce qui est difficile à calibrer – et cela se rattache peut-être à mon expérience lorsque je suis entré dans l’arène pour la première fois – est l’émotion humaine qui vient d’être entouré d’autres personnes. Et je pense que tout le monde s’est rendu compte qu’il l’a raté plus qu’il n’a même compris. Il y a des joueurs dont les équipes ne participent pas, qui n’ont pas pu s’engager cet été en raison de blessures ou d’autres problèmes, qui, une fois qu’ils ont parlé à d’autres joueurs de la NBA, ont demandé à rejoindre l’expérience à Orlando. «Je pense que c’est l’unité, la camaraderie, la fraternité des joueurs. C’est également le cas des entraîneurs, du personnel de l’équipe et de la direction. Pour enlever ces masques et se cogner les uns dans les autres, que ce soit quelqu’un de votre équipe ou un adversaire, c’est juste une envie humaine que nous avons pour le contact avec d’autres personnes. «

Alors que la bulle n’a pas été en mesure d’offrir tout à fait la même expérience le jour du match en raison de l’absence évidente de fans et de l’avantage sur le terrain, la ligue a fait tout ce qu’elle pouvait pour terminer la saison NBA et couronner un champion.

Bien sûr, la NBA relève maintenant un défi hors du terrain dans la bulle alors que les équipes ont boycotté les matchs mercredi.

Les Lakers de Los Angeles réagissent à la politique d’invité de la NBA

La NBA a clarifié sa politique visant à autoriser les invités à entrer dans la bulle d’Orlando, en annonçant quatre emplacements pour chaque joueur ainsi que des exceptions supplémentaires pour les enfants. Les entraîneurs en chef ne pourront inviter aucun invité.

« Je ne peux pas attendre », a déclaré l’attaquant des Los Angeles Lakers Kyle Kuzma. «Je ne peux pas attendre. Évidemment, c’est une expérience formidable, ils ont fait un travail incroyable en supervisant et en gérant vraiment le fonctionnement de la bulle.

«Ils ont fait un excellent travail, mais en même temps, nous sommes tous humains, et nous avons tous nos propres familles et nos proches que nous voulons voir et être autour. C’est une bonne nouvelle. »

Êtes-vous abonné à notre chaîne YouTube? C’est le meilleur moyen de regarder des interviews de joueurs, une couverture exclusive d’événements, de participer à des émissions en direct, et plus encore!