Prédestiné à affronter la position convoitée des finalistes, Clippers de Los Angeles et Pépites de Denver ont oscillé entre eux comme la principale alternative à la puissance établie matérialisée dans les Lakers de Los Angeles, et ils arrivent au moment de vérité de la saison après avoir souffert au premier tour de Playoffs NBA 2020. Il y a un certain favoritisme des Angelenos à l’approche du match nul, mais les joueurs du Colorado arriveront pleins de moral après leur énorme victoire lors du match 7 contre les Jazz. Kawhi Leonard et Paul George Ils ont commencé à carburer et veulent dominer en face à face devant la paire d’étoiles formée par Jamal Murray et Nikola Jokic en ces Playoffs NBA 2020.

Los Angeles Clippers, 2e Conférence Ouest. Vient de gagner 4-2 contre Dallas Mavericks

Le processus pour remporter un titre passe par de nombreuses étapes et l’éternel deuxième niveau de la ville de Californie semble les brûler tous en conséquence. L’équipe acquiert un équipement parfait malgré quelques pertes sensibles, ils ont trouvé une identité de bad boy sponsorisé par Beverley et Morris, et ils ont deux joueurs capables de gagner des matchs seuls, comme ils le sont. Kawhi Leonard et Paul George.

Sa puissance intérieure est à la hausse, comme Ivica Zubac et Montrezl Harrell se complétant parfaitement, tandis que la profondeur de son bâton est l’une de ses grandes armes. Lou Williams, Reggie Jackson et Landry Shamet offrir des minutes garanties depuis le banc et faire la rotation de Doc Rivers être l’un des plus meurtriers de toute la ligue. La souffrance soutenue qu’ils ont vécue face au défi des Dallas Mavericks peut devenir une préparation idéale pour un nouveau lien très émotionnel.

Denver Nuggets, 3e Conférence occidentale. Vient de gagner 4-3 à Utah Jazz

La tension accumulée la semaine dernière après avoir été vue au bord du gouffre et refaire surface comme un phénix, peut être une épée à double tranchant. Beaucoup considèrent que la fatigue et la faible adrénaline provoqueront une certaine conformité chez les hommes de Mike Malone dans les premières étapes de la rencontre, tandis que d’autres considèrent que la confiance acquise par Jamal Murray, Nikola Jokic et ses hommes de main ont atteint un niveau supérieur et se manifesteront dans le duel avec les Angelenos.

Jerami Grant et Paul Millsap doit intensifier les points et la défense, tout en étant convaincu que Michael Porter Jr continuer à performer à un bon niveau et être une alternative aux deux grandes places fortes de l’équipe. L’effort défensif collectif n’est pas négociable dans une équipe très tactiquement ordonnée et qui demandera toute sa compréhension pour pouvoir faire un saut qualitatif. Ils ont satisfait aux exigences minimales, mais en veulent plus.

Clés de la cravate et tête à tête

Les deux équipes sont parmi les meilleures en termes de performances défensives lorsqu’elles sont concentrées. Ce sont des équipes solides, compactes, avec des idées très claires et énormément travaillées depuis le banc. Dans ce contexte, le talent pur et sans compromis peut être le déclencheur du déséquilibre de l’équilibre, et c’est là que les Clippers occupent une place centrale. S’il est vrai que Jokic peut amener son équipe à jouer de la tête et que Murray est un buteur compulsif, les performances réelles et potentielles de Leonard sont de loin supérieures.

Le rôle de Paul George des deux côtés du terrain, ainsi que la capacité de Zubac et Harrell à arrêter Jokic et à causer des problèmes en attaque, seront déterminants pour les Clippers. Ceux du Colorado devront être très prudents dans les minutes où jouent les secondes unités, puisque la leur est bien inférieure à celle des Angelenos, mais un abus du timing des partants pourrait être contre-productif sur le long terme, et plus encore avec l’attrition. déjà accumulé. Ils se sont rencontrés trois fois cette saison, se terminant par deux victoires pour les Clippers et une pour les Nuggets. Le dernier de ces duels s’est déroulé déjà dans la bulle et a été repris par ceux de Californie.

Calendrier des qualifications Los Angeles Clippers vs Denver Nuggets

Jeu 1: vendredi 4 septembre à 03h00

Match 2: dimanche 6 septembre à 03h00

Match 3: mardi 8 septembre à 03h00

Jeu 4: jeudi 10 septembre à 03h00

Jeu 5: vendredi 11 septembre si nécessaire

Jeu 6: dimanche 13 septembre si nécessaire

Jeu 7: mardi 15 septembre si nécessaire