Les Lakers de Los Angeles sont officiellement lancés, remportant leur troisième match éliminatoire d’affilée contre les Portland Trail Blazers et prenant une avance de 3-1 dans la série.

Pour célébrer le jour de Mamba, les Lakers sont apparus concentrés dès le saut alors qu’ils se dirigeaient vers une course de 15-0, donnant le ton à ce qui serait finalement une éruption.

Anthony Davis a joué un rôle déterminant dans cela, brûlant Portland sur des cavaliers de milieu de gamme et défendant la peinture en dissuadant les lecteurs et en regardant la jante. Il a marqué 11 points au premier quart, et Los Angeles n’avait pas grand chose à craindre après cela.

Davis était bien parti pour un autre match monstrueux, mais a été rapidement retiré au troisième quart en raison de spasmes au dos. Bien que cela soit préoccupant à l’époque, le grand homme a déclaré après le match qu’il n’y avait rien à craindre.

«Back va bien. Je vais bien », dit-il.

Le All-Star ne jouerait que 18 minutes, mais il a quand même terminé avec un record de jeu de +37 dans le score de la boîte. «Juste absolument dominant. Je ne pense pas avoir jamais vu +37 en 17 minutes », a déclaré l’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel.

«Ce qu’il a fait défensivement, il a joué un jeu où il a eu deux déflexions des deux côtés du gars qu’il gardait, puis a plongé sur le sol et a obtenu une balle lâche pour nous permettre de faire la pause. Plusieurs blocs, déviations, jeux de confinement. Il était juste partout sur le côté défensif, puis il faisait tout. Juste une performance dominante pour commencer le jeu pour nous.

Même lors de courts relais, Davis peut dominer un match comme peu de joueurs de la NBA le peuvent et qui était exposé contre une équipe de Portland surclassée qui n’a clairement pas de réponse pour lui. Davis est déjà une menace verticale dangereuse sur le pick-and-roll, mais quand il a son sauteur en marche, il est presque impossible à garder.

James a déjà qualifié son colistier de licorne et le violet et l’or auront besoin de lui pour continuer cette partie du jeu s’ils espèrent aller plus loin dans les séries éliminatoires.

Davis sur Kobe Bryant

Jouer le Mamba Day devait être un facteur de motivation pour les Lakers avant le match 4 et ils n’ont pas déçu. La mort de Kobe Bryant a été difficile à comprendre, mais les Lakers se sont ralliés en tant que groupe et sont de retour à jouer leur marque normale de basket-ball.

« Nous avons pu gagner cette victoire lors d’une soirée très émouvante et spéciale pour nous, en portant les maillots Kobe », a déclaré Davis.

«Réalisant que lorsque nous avons joué après la tragédie, c’était aussi contre Portland et ils ont pu nous prendre celui-là à la maison. Nous voulions simplement nous assurer de faire tout ce que nous pouvions pour obtenir cette victoire pour lui.

