Tout le monde dans la NBA sait que la clôture des matchs éliminatoires est l’une des choses les plus difficiles à faire. Cependant, cela ne semblait pas être un problème pour Anthony Davis et LeBron James après qu’ils se soient mobilisés pour aider les Lakers de Los Angeles à éliminer les Portland Trail Blazers lors du cinquième match de leur série de premier tour.

Cela dit, l’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel était impressionné par ce que les superstars ont pu accomplir, soulignant qu’il ne fait aucun doute dans son esprit qu’ils sont «deux des meilleurs joueurs du jeu» aujourd’hui.

L’entraîneur des Lakers Frank Vogel à propos de LeBron James et Anthony Davis: «Deux des meilleurs joueurs du match.» pic.twitter.com/zTzBtRWilr – Mark Medina (@MarkG_Medina) 30 août 2020

Bien que cela puisse paraître cliché, ce n’est pas sans fondement. Après tout, Anthony Davis et LeBron James ont combiné pour 79 marqueurs dans le match – ce qui représente 60% des points des Lakers lors de leur victoire de 131-122.

Davis a mené tous les buteurs avec 43 points, pour accompagner neuf rebonds et quatre passes. Il a été extrêmement efficace pour le Purple and Gold, terminant sur 14 sur 18 en tir sur le terrain et 4 sur 6 en profondeur.

D’autre part, LeBron a terminé avec un triple-double de 30 points, ce qui est une première pour un joueur des Lakers depuis James Worthy en 1988. Le roi avait 36 ​​points, 10 rebonds et 10 passes, tout en tirant 73,7% au total et 5,1% du territoire à 3 points.

Les Lakers sont l’un des favoris pour remporter le trophée Larry O’Brien en 2019-2020, et avec la façon dont LeBron et AD ont joué pour clôturer les Blazers, il n’est pas étonnant de savoir pourquoi. Le travail est loin d’être terminé pour la franchise, mais Frank Vogel and Co. peut être tranquille en sachant qu’ils ont deux superstars capables de performer et de livrer dans des situations de haute pression.