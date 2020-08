L’arrivée d’Anthony Davis a coïncidé avec un bond en avant dans l’efficacité défensive des Lakers de Los Angeles et bien qu’il n’ait pas été honoré comme le meilleur joueur défensif de la ligue, son impact sur l’extrémité défensive du parquet a été correctement évalué par les membres des médias. votant pour le joueur défensif de l’année NBA 2019-2020.

Davis a terminé n ° 2 derrière Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, qui a remporté le prix pour la première fois. Davis a remporté 14 votes de première place, mais Antetokounmpo a été le plus grand électeur de votes dans cette catégorie, remportant 75 des votes de première place disponibles. Antetokounmpo a terminé 2e du vote du joueur défensif de l’année la saison dernière, derrière Rudy Gobert de l’Utah. Gobert a terminé 3e du vote.

Les Lakers ont terminé 3e au classement général de la dernière saison régulière en cote défensive et au cours des quatre premiers matchs de leur série contre les Portland Trail Blazers, qui ont affiché la cote offensive la plus élevée dans les matchs de classement, ils sont la défense n ° 1 des séries éliminatoires. La capacité de Davis a beaucoup à voir avec cela, mais il devrait également être reconnu pour avoir puisé dans LeBron James et défier James à défendre à un niveau plus élevé que ce que nous avons vu pour lui ces dernières années au cours de la saison régulière.