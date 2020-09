Dans le premier match de la série de deuxième tour entre les Celtics de Boston et les Raptors de Toronto, Boston a réussi à étouffer le match de transition de Toronto tout en faisant pression sur la zone avant plus âgée et plus lente des Raptors de manière offensive pour un grand succès.

Mais ce plan fonctionnera-t-il une deuxième fois face à un entraîneur aussi rusé que l’entraîneur de l’année Nick Nurse?

Cette proposition semble peu probable, même si les contre-indications évidents ne semblent pas être à venir. Mais Boston devrait accorder ce respect à Toronto, car ils ont trouvé des moyens de s’adapter et de gagner au rythme de la deuxième tête de série de l’Est au cours d’une saison dont beaucoup les ont obligés à se reconstruire.

Mais si cet ajustement ne porte pas ses fruits, il pourrait s’agir d’une autre courte série avec les Celtics détenant le record 2019-2020 entre les deux équipes quatre victoires contre une, en comptant la victoire du premier match de dimanche.

Gordon Hayward et Javonte Green continuent d’être indisponibles pour Boston avec une entorse de la cheville et une opération au genou respectivement, et le garde Tremont Waters reste discutable avec une entorse au genou.

Les Raptors resteront relativement en bonne santé, sans nouvelle blessure à signaler et le meneur de jeu Kyle Lowry semblant bien se porter lors de son apparition dans le premier match.

Sur la base de ce que nous avons vu dans cette première inclinaison de la série, les Celtics ont probablement un léger avantage, notre prédiction étant une affaire avec un score assez élevé de 119-111 Boston.

La plupart des paris sportifs en ligne favorisent toujours Toronto, mais à peine avec un écart de -1,5.

L’action débute à 17h30. Eastern Time sur ESPN et NBC Sports Boston, et nous découvrirons quelles astuces Nurse a encore dans sa manche – ainsi que ce que Stevens pourrait avoir pour les contrer.