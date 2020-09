Le Thunder d’Oklahoma City est sur le point de disputer un match 7 pour la quatrième fois seulement depuis son départ de Seattle.

Avec la victoire de 104-100 sur les Houston Rockets, le Thunder s’est assuré une dernière chance de sortir du premier tour.

Pour surmonter ce qui avait été un déficit de 2-0 pour les Rockets, Oklahoma City devra s’appuyer non seulement sur les joueurs vétérans qui ont de l’expérience dans ces jeux, y compris Chris Paul, Danilo Gallinari et Steven Adams, mais aussi sur les jeunes joueurs qui n’ont que un an ou deux d’expérience en NBA, à savoir Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort et Darius Bazley.

Voyez comment le Thunder s’est comporté lors de ses 7 derniers matchs.

2011: Thunder bat Memphis Grizzlies

Photo: Mark D.Smith / USA TODAY Sports

Après avoir eu un aperçu des séries éliminatoires l’année précédente lors d’une défaite de six matchs au premier tour face aux Lakers de Los Angeles, les Thunder étaient prêts en 2011. Ils ont traversé les Denver Nuggets en cinq matchs avant de rencontrer les Memphis Grizzlies.

Dans ce qui allait devenir une tendance, la série Thunder contre les Grit et Grind Grizzlies était brutale. Après avoir partagé les deux premiers matchs, le troisième match est allé en prolongation, puis le quatrième match est allé en triple prolongation.

Kevin Durant et Russell Westbrook ont ​​combiné pour 75 points dans le match 4, que le Thunder a remporté pour égaliser la série à deux matchs chacun.

Ils ont ensuite remporté le cinquième match par 25 points avant de tomber dans le sixième match, mais les 39 points de Durant dans le septième match ont mené le Thunder à une victoire.

Oklahoma City a affronté les Mavericks de Dallas au tour suivant, la deuxième année consécutive, ils ont joué le champion éventuel dans les séries éliminatoires.

2014: Thunder bat Memphis Grizzlies

Photo: Justin Ford-USA TODAY Sports

Oklahoma City a battu les Grizzlies en 2011. Les Grizzlies ont gagné en cinq matchs en 2013, une série dans laquelle chaque match a été décidé par six points ou moins et une seule fois une équipe a battu 100 points – et c’était un match qui est allé en prolongation .

Ils se sont à nouveau jumelés en 2014 pour ce qui serait une autre longue série.

Les matchs 2 à 5 sont tous entrés en prolongation, le Thunder remportant le match 4 par trois mais perdant les trois autres.

Les matchs 3 à 5 ont été décidés par une possession.

Dans le troisième match, Durant a récolté sept points en prolongation, mais Westbrook est allé 0 en 7 sur le terrain et les Grizzlies ont gagné 98-95.

Dans le quatrième match, Reggie Jackson a marqué huit des 12 points de prolongation d’Oklahoma City. Quatre d’entre eux étaient des lancers francs dans les 12 dernières secondes, ce qui a glacé la victoire 92-89 Thunder.

Dans le cinquième match, l’arbitre Joey Crawford peut ou non avoir glacé Durant sur la ligne des lancers francs à 28 secondes de la fin du match afin qu’il puisse émettre une correction du tableau de bord. Durant a raté le lancer franc, qui aurait égalisé le match à 100, et aucune des deux équipes n’a marqué un autre point.

Oklahoma City a remporté la victoire lors des deux derniers matchs, battant 100 points dans les deux. Durant a récolté en moyenne 29,9 points dans la série et Westbrook a affiché 25,6 par match.

2016: Thunder perd face aux Golden State Warriors

Photo: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

La série la plus récente du Thunder, qui s’est déroulée en sept matchs, s’est terminée de manière désastreuse, alors qu’Oklahoma City a pris une avance de 3-1 face aux Golden State Warriors lors de la finale de la Conférence de l’Ouest.

Après avoir remporté les jeux 3 et 4 par plus de 20 points chacun, le Thunder n’a pas pu remporter une autre victoire.

Les Warriors ont réduit la série à 3-2 dans le cinquième match, puis Klay Thompson a récolté 41 points en marquant 11 points à 3 points dans le match 6. Lui, plus les 31 points de Steph Curry, ont mené les Warriors sur Oklahoma City.

Soudainement, la série s’est bloquée.

Westbrook a tiré en dessous de 40% dans chacun des trois derniers matchs et Durant a tiré en dessous de 40% dans deux des trois derniers, puis n’a pris que 19 tirs dans le match 7. Golden State a gagné et s’est qualifié pour la finale de la NBA.

Alors que les souvenirs de cette série n’aiment pas les fans ou quiconque faisait partie de cette équipe Thunder, les gars qui restent comme Steven Adams et Andre Roberson peuvent en tirer des leçons alors qu’Oklahoma City tente de la même manière de surmonter ce qui était un 2-0 puis 3-2. déficit aux Rockets.