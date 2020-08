Le boycott de trois jours de la compétition éliminatoire de la NBA leur a bien servi aux Milwaukee Bucks et aux Los Angeles Lakers, qui avec deux victoires dans les matchs reportés mercredi dernier, auxquels ils ont joué ce samedi, sans altérer du tout le calendrier, ils ont atteint les demi-finales de la conférence.

30/08/2020 à 08:28

CEST

.

Tandis que le Houston Rockets ils ont également apprécié la victoire et ont été un de plus pour leur obtenir également le laissez-passer pour les demi-finales de la Conférence Ouest.

C’était une pause de 72 heures dont les Bucks avaient besoin pour revenir à la normalité de la compétition NBA dans la bulle d’Orlando, où battre facilement l’Orlando Magic 118-104 dans le cinquième match de la série, ils ont remporté le meilleur des sept 4-1.

Double-double d’Antetokounmpo et Middleton

Les Bucks, avec le meilleur bilan de la ligue en saison régulière, auront désormais comme rivaux en demi-finale de la Conférence Est une autre équipe de Floride, les Miami Heat, qui lors de leur élimination contre les Indiana Pacers, l’ont balayée 4- 0.

La puissance grecque en avant Giannis Antetokounmpo avec un double-double de 28 points, 17 rebonds et trois passes, a montré qu’il est prêt pour le duel avec le Heat, qui sera plus compliqué que contre le Magic, qui ne pouvait gagner que lors du premier match.

L’attaquant Khris Middleton a confirmé qu’il avait surmonté la crise temporaire qui traînait son jeu offensif et la contribution d’un autre double-double de 21 points, 10 rebonds et sept passes, l’a laissé comme le deuxième meilleur buteur des Bucks, qui en avait six. joueurs avec des nombres à deux chiffres.

Le pivot cubano-américain Brook López a terminé avec 16 points et huit rebonds, tandis que les réservistes, l’attaquant de puissance Marvin Williams et le meneur George Hill, l’un des promoteurs du boycott de l’équipe mercredi dernier, pour protester contre le cas de la fusillade policière du citoyen noir. Jacob Blake, a terminé avec 12 et 11 points, respectivement.

Hill n’était pas non plus présent lors de l’intonation de l’hymne national avant le début du match contre le Magic.

Le centre suisse monténégrin Nicola Vucevic il a terminé avec un double-double de 22 points et 15 rebonds en tant que leader du Magic décimé, tandis que l’avant-garde français Evan Fournier a ajouté 18 points, ce qui n’a pas empêché sa défaite et son élimination.

Davis et James mènent les Lakers en demi-finale

Un autre centre, Anthony Davis a marqué 43 points et l’attaquant LeBron James a eu un triple-double de 36 points, 10 rebonds et 10 passes qui ont aidé les Lakers pour battre les Portland Trail Blazers décimés 131-122 dans le cinquième match du match de premier tour des séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest.

La victoire était la quatrième consécutive pour les Lakers qui ont remporté le meilleur des sept séries 4-1 et ils ont obtenu une place en demi-finale, qui jouera contre le vainqueur du match nul entre les Rockets et l’Oklahoma City Thunder, avec un avantage de 3-2 pour l’équipe texane.

Les Lakers n’avaient pas atteint les demi-finales en séries éliminatoires depuis la saison 2012.

Davis a imposé son pouvoir dans la peinture et est devenu une force offensive imparable de la part de la défense des Trail Blazers, marquant 14 des 18 tirs sur le terrain, dont 4 sur 6 triples et 11 sur 13 de la ligne du personnel, en plus de capturer neuf rebonds et d’en distribuer quatre aide.

James a également été inspiré par l’attaque en marquant 4 sur 7 3s., et était la plus complète dans le reste des facettes du jeu, tandis que l’équipe avait une précision de 55 (44-88) pour cent dans les buts sur le terrain et 39% (14-36) de l’extérieur du périmètre.

Les Trail Blazers, qui ont joué sans leur meneur vedette Damian Lillard, blessé, ils se sont battus tout au long du match et étaient sur le tableau de bord, mais à la fin, ils n’ont pas pu avec l’inspiration de Davis et James, qui ont fait la différence.

Le garde CJ McCollum, malgré une gêne au dos, est devenu le meilleur buteur des Trail Blazers qui a contribué 36 points, dont 3 sur 7 à 3 points, distribué sept passes et capturé six rebonds.

Alors que le centre bosniaque Jusuf Nurkic il a terminé avec un double-double de 16 points, 10 rebonds, six passes et cinq récupérations de balle.

L’attaquant vétéran Carmelo Anthony a atteint 27 points, dont trois triples, et a récolté sept rebonds en tant que deuxième meilleur buteur des Trail Blazers, qui ont été éliminés.

Les débuts de Westbrook contre son ancienne équipe

L’escorte James durcit et les Rockets ont célébré les débuts du meneur Russell Westbrook en séries éliminatoires avec une exhibition contre le Thunder qu’ils ont battu en battant 114-80 dans le cinquième match du premier tour.

Bien que Westbrook, la star du Thunder jusqu’à la saison dernière, n’avait que sept points, Sa présence a remonté le moral de ses collègues quiIls ont brisé une séquence de deux défaites consécutives et pris une avance de 3-2 dans la série des cinq meilleurs.

Durcir était chargé d’être à nouveau le leader de l’attaque équilibrée des Rockets en obtenant 31 points et avoir atteint 18 matchs éliminatoires consécutifs dans lesquels il a marqué au moins 20 buts, la séquence la plus chargée de la ligue et Houston est allé 6-0 dans des matchs qui n’ont pas permis à l’équipe adverse de dépasser 100 points.

Le meneur allemand Dennis Schroder a mené le Thunder avec 19 points bien qu’il ait été expulsé à mi-chemin du troisième quart pour avoir frappé l’attaquant de puissance P.J. Tucker dans l’aine. Tucker a également été expulsé après avoir riposté avec un coup de tête.