Alors que les Celtics de Boston et la NBA se frayent un chemin à travers l’impact d’une grève sauvage historique déclenchée par les Milwaukee Bucks mercredi en réponse à la fusillade de Jacob Blake par la police, une série de problèmes interconnectés ont émergé dans les discussions sur la ligue. , son redémarrage de la bulle Disney, et le rôle du sport dans les relations raciales entre autres.

Avant ce redémarrage de Disney, Celtics Lab a contacté le professeur N. Jeremi Duru, auteur de «Advancing the Ball: Race, Reformation, and the Quest for Equal Coaching Opportunity in the NFL» et un expert en droit du sport et son intersection avec la course pour parler de l’engagement négocié de la ligue envers la justice raciale.

Dans cette conversation, nous avons discuté des types d’interventions que la NBA pourrait faire dans le cadre de cet accord, et des stratégies que les joueurs pourraient utiliser pour maintenir la ligue à cet engagement jusqu’à et y compris une grève.

Maintenant que l’un est arrivé et que la saison semble avoir résisté à la tempête qui l’accompagne – du moins pour le moment – nous avons décidé de nous réunir de nouveau pour faire le point sur l’occasion mémorable et ce que cela pourrait signifier pour la ligue à l’avenir.

Nous espérons que vous vous joindrez aux hôtes Cam Tabatabaie et Justin Quinn alors qu’ils discutent de ce moment décisif avec le professeur Duru – et nous espérons que vous vous débrouillez aussi bien que vous le pouvez en ces temps tumultueux.