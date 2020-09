Les 76ers de Philadelphie ont pris un énorme pari pendant l’intersaison de 2019 lorsqu’ils ont amené le vétéran Al Horford pour un contrat de 109 millions de dollars sur 4 ans. À l’époque, l’accord a été accueilli avec scepticisme car les deux grands hommes étaient devenus obsolètes en NBA.

Il s’est avéré que la première saison de Horford aux côtés de Joel Embiid était difficile alors qu’il avait du mal à trouver son créneau à côté d’Embiid et Ben Simmons.

Moyennes de la saison 2019-20

11,9 points 6,8 rebonds 4.0 aides 45% pourcentage global 35% de profondeur

Avec le recul, il est clair que Horford est un mauvais ajustement à côté du duo de stars que les Sixers possèdent. Son jeu est plus fait pour être un centre qu’un attaquant de puissance et les Sixers n’ont pas vraiment réussi à faire fonctionner l’ajustement. Ses moyennes de saison étaient ses plus basses depuis sa saison recrue avec les Hawks d’Atlanta.

Il avait une cote offensive de seulement 104,2 en tant qu’attaquant de puissance par Nettoyage de la vitre et elle était de 114,7 en tant que centre. Cela était dû au fait qu’il avait pu disposer de l’espace dont il avait besoin pour opérer avec Embiid et qu’il était en mesure d’être le 5 fois All-Star qu’il a été la majorité de sa carrière.

Dans les séries éliminatoires, Horford – tout comme Tobias Harris – a été un gâchis alors que les Sixers ont été balayés du premier tour par les Boston Celtics. Il n’a en moyenne que 7,0 points et 7,3 rebonds et il a raté ses quatre tentatives de profondeur et il n’a pas pu avoir un grand impact défensif car il a dû courir autour de l’aile des Celtics Jaylen Brown.

À l’avenir, le nouvel entraîneur devra trouver comment faire travailler Horford avec Embiid. Le couple avait une cote offensive de 115,2 avec Simmons sur le sol en 389 possessions, donc il a le potentiel de fonctionner, mais Philadelphie ne va pas tout d’un coup pousser Simmons ou Embiid hors de l’image. Ils vont juste devoir comprendre cela.