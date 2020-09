Après le décès de la légende des entraîneurs de Georgetown, John Thompson Jr., lundi, l’entraîneur-chef du Thunder d’Oklahoma City, Billy Donovan, a été interrogé à son sujet lors d’une conférence de presse.

Donovan connaît le regretté entraîneur de Hoyas mieux que beaucoup, car il a quatre ans d’expérience de première main contre lui.

Donovan a fréquenté Providence de 1983 à 1987, quatre années au cours desquelles Georgetown a dominé le Grand Est.

Au cours de la première année de l’université de Donovan, Georgetown a remporté le championnat national.

«Le Big East à l’époque était vraiment défini par les entraîneurs et ces gars-là étant de si bonnes figures de proue et c’est certainement le cas de l’entraîneur Thompson», a déclaré Donovan.

Thompson est décédé lundi à 78 ans, a annoncé sa famille.

En 1984, Thompson est devenu le premier entraîneur-chef noir à diriger une équipe vers un championnat national.

Il a été entraîneur de futurs membres du Temple de la renommée, dont Patrick Ewing, Alonzo Mourning, Dikembe Mutombo et Allen Iverson.

Au cours de sa carrière de 27 ans à Georgetown, l’équipe de Thompson a inscrit un dossier de 596 à 239, a participé à trois Final Fours et n’a connu que deux saisons perdantes.

« J’ai eu la chance de jouer évidemment contre lui en tant que joueur, puis certainement d’entraîner contre lui, juste une fois, mais il était une figure emblématique », a déclaré Donovan.

«J’ai eu la chance de le connaître un peu et j’ai eu la chance de bien connaître Jean III. Juste un acte de classe, des gens formidables. Et je pense que tous les deux, en particulier le père, ont vraiment poussé le basketball universitaire de bien des façons à des hauteurs incroyables.

On se souvient de Thompson autant pour ses décisions hors du terrain que pour celles sur le terrain de basket.

En 1989, il a boycotté deux matchs pour protester contre la proposition 42 de la NCAA qui refuserait des bourses aux étudiants qui ont obtenu moins de 700 au SAT ou 15 à l’ACT et qui ont moins de 2,0 GPA au lycée, selon le Washington Post.

«Si ces enfants d’aujourd’hui n’ont pas cette opportunité, vers qui vont-ils se tourner? Ces gens s’attardent? Je devais me rassurer que je faisais la bonne chose… Je suis sûr que maintenant j’ai raison », a déclaré Thompson au point de vente à l’époque.

Il a défendu les questions raciales. Comme l’a écrit Gary Parrish de CBS:

«Il a suscité des rêves et créé des opportunités pour les entraîneurs noirs – d’abord pour Nolan Richardson et John Chaney, puis pour Leonard Hamilton et Shaka Smart et Anthony Grant. La liste des entraîneurs noirs qui ont trouvé un emploi grâce à Thompson, qui sont riches à cause de Thompson, n’est toujours pas assez longue, mais elle est longue. »