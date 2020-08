Les Knicks de New York devront faire preuve de créativité pour décrocher le très convoité LaMelo Ball au repêchage d’octobre. Après avoir non seulement échoué à monter dans la loterie du repêchage, mais avoir chuté de deux places au choix n ° 8, les Knicks doivent maintenant décider si Ball vaut la peine d’être échangé dans le repêchage.

Du point de vue des atouts, les Knicks ont un excédent de choix au premier tour, mais ceux-ci appartiennent en grande partie aux Clippers et aux Mavericks, deux équipes qui seront probablement des prétendants aux séries éliminatoires pendant des années. Cela signifie que ces choix ne seront probablement jamais plus que des premiers tardifs.

En conséquence, cela peut coûter plus cher aux Knicks que de simples choix au repêchage pour décrocher un choix parmi les trois premiers et une chance de repêcher la balle. Zach Buckley de Bleacher Report a proposé un échange dans le sens où les Knicks échangeraient Mitchell Robinson, Reggie Bullock et le choix n ° 8 pour Malik Monk et le choix n ° 3.

Pour Charlotte, cela leur permettrait de mieux équilibrer leur effectif. Avec Graham et Terry Rozier de Devonte déjà sur la liste, Ball aurait été difficile. Avec ce commerce, ils pourraient décrocher un jeune centre, échanger un jeune décevant contre un vétéran à Bullock et avoir toujours la possibilité d’ajouter à la liste de l’équipe plus bas dans le repêchage.

Pour New York, ce serait difficile de se séparer de Robinson, qui a été l’un des points forts de l’équipe au cours des dernières saisons sombres. Mais Robinson a également des défauts dans son jeu qui pourraient entraver son développement à long terme et pourraient maintenant être une chance décente de vendre haut s’ils ne sentent pas qu’il est une pièce solide à long terme. En échangeant Bullock contre Monk, les Knicks échangent un garde vétéran contre une chance à un jeune garde qui était autrefois une excellente perspective mais qui a sous-performé.

La cerise sur le gâteau, cependant, est le choix n ° 3, qui serait utilisé pour prendre Ball. Cependant, comme il n’est pas garanti que Ball tombe au n ° 3, ce serait un échange qui ne pourrait pas être terminé tant que les Hornets ne sont pas allés au chronomètre le soir du repêchage. Cela ne pourrait pas non plus être la seule option des Knicks car ils seraient probablement en discussion avec le Minnesota et Golden State pour les deux premiers choix.

Mais cela fournit un exemple de la façon dont New York pourrait balancer un commerce qui remporte Ball mais ne leur coûte pas non plus une foule de futurs choix au repêchage.