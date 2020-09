Rapaces de Toronto a été imposé à Celtics de Boston 103-104 lors du troisième match des Play-offs des demi-finales de la NBA Western Conference. Après ce match, l’égalité se termine par un résultat de 2-1 pour Rapaces de Toronto.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à se terminer par un résultat 33-28. Plus tard, au cours du deuxième quart, les joueurs de l’équipe locale se sont distancés sur le tableau de bord et ont eu une différence maximale de 10 points (47-37) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 24-19. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 57 à 47 points avant la pause.

Au troisième trimestre, il y avait encore plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui se sont terminés par un résultat partiel de 23-29 et un total de 80-76. Enfin, le dernier quart a également été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 23-28. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le tableau d’affichage du match avec un score de 103-104 en faveur de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, Rapaces de Toronto a remporté la victoire grâce à 31 points, huit passes et six rebonds Kyle Lowry et les 25 points, six passes et trois rebonds de Fred vanvleet. Les 29 points, trois passes et trois rebonds de Marcheur Kemba et les 19 points, deux passes et 12 rebonds de Jaylen marron ils n’étaient pas assez pour Celtics de Boston A remporté le match.

Lors du prochain match, les deux équipes se battront à nouveau pour la victoire lors du quatrième match de la série. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.