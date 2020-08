Rapaces de Toronto a gagné Filets de Brooklyn 122-150 après le quatrième tour des Play-offs du premier tour de la NBA Eastern Conference. Après ce match, l’égalité est 0-4 pour les visiteurs, donc Rapaces de Toronto parvient à se qualifier pour les demi-finales de la conférence Est car il n’y a pas assez de matchs pour que son adversaire revienne.

24/08/2020

Le premier quart a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 10-2 au cours du quart, bien que l’équipe visiteuse ait finalement fini par prendre ses distances et terminé avec un résultat de 32-39. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont augmenté leur différence et augmenté la différence à un maximum de 17 points (47-64) au cours du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 36-38. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 68 à 77 points avant la pause.

Au cours du troisième quart, l’équipe visiteuse s’est à nouveau distancée sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 12-0 et a marqué la différence maximale (29 points) à la fin du quart jusqu’à ce qu’elle termine avec un résultat partiel de 19-39 (87-116). Enfin, dans le dernier quart-temps, l’équipe locale a comblé l’écart, en fait, l’équipe a réalisé une course de 15-2, bien que pas assez pour gagner le match et le quart s’est terminé avec une course de 35-34. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 122-150 en faveur de Rapaces de Toronto.

Au cours de la réunion, la participation de Serge Ibaka et Norman Powell, qui a obtenu 27 points, deux passes et 15 rebonds et 29 points, une passe et cinq rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Caris Levert et Jarrett Allen pour ses interventions dans le jeu, avec 35 points, six passes et six rebonds et huit points et 15 rebonds respectivement.